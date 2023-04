Bürgerbeteiligung am Klimamobilitätsplan Konstanz läuft an

Die Stadt Konstanz möchte bis 2035 weitgehend klimaneutral sein. Ein wichtiger Baustein auf diesem Weg ist die Förderung nachhaltiger Mobilität. Dazu erarbeitet die Stadt erstmalig einen sogenannten Klimamobilitätsplan. Eine öffentliche Auftaktveranstaltung dazu findet am 25. April im Konzil statt. Anmeldeschluss ist morgen. Hier die Einladung der Stadt.

Klimamobilitätspläne sind ein vom Land Baden-Württemberg gefördertes Instrument zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr. Darin werden konkrete kommunale Maßnahmen für eine erhebliche und dauerhafte Reduktion der Emissionen im Mobilitätssektor festgelegt. Konkret kann der Klimamobilitätsplan Konstanz dabei helfen, das gesteckte Ziel der weitgehenden Klimaneutralität bis 2035 durch passende Maßnahmen für den Verkehrssektor zu erreichen. Aufbauend auf einer umfassenden Bestandsaufnahme werden Ziele und Maßnahmen entwickelt und modelliert, die anschließend hinsichtlich ihrer Wirkung und Umsetzbarkeit bewertet und priorisiert werden.

Die Herausforderungen, denen sich Konstanz beim Klimaschutz im Verkehr stellen muss, sind groß und können nur gemeinsam gelöst werden. Die Erarbeitung erfolgt daher in einem ca. 1,5-jährigen Prozess unter Einbeziehung der Konstanzer Öffentlichkeit.

Mitgestalten – vor Ort und online

Am 25. April 2023 von 17.30 bis 19.30 Uhr lädt die Stadt Konstanz zur öffentlichen Auftaktveranstaltung im Speichersaal des Konzils ein. Hier können sich Interessierte über den Prozess informieren und in einer offenen Diskussion Fragen an die Planerinnen und Planer sowie Verantwortlichen aus der Verwaltung stellen. Die Auftaktveranstaltung findet von 17.30 bis 19.30 Uhr im Speichersaal des Konzils statt. Der Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg, Winfried Hermann MdL, wird digital zugeschaltet das Instrument Klimamobilitätsplan erklären.

Neben der Vorstellung des Erarbeitungsprozesses folgt eine Diskussion dazu, was der Klimamobilitätsplan für Konstanz leisten kann und muss. Dabei wird es die Möglichkeit geben, eigene Fragen und Hinweise in die Debatte miteinzubringen. Für eine bessere Planung wird um Anmeldung bis zum 18. April gebeten.

Weitere Informationen unter www.konstanz.de/klimamobilitaetsplan

Text: Stadt Konstanz, Bild: O. Pugliese