Kommende Veranstaltungen:

Geplant sind Vorträge von und Diskussionen mit Jürgen Grässlin, der am 18. Oktober sein neues Buch „Wie Lichter in der Nacht. Menschen, die die Welt bewegen“ vorstellt. Und am 3. Dezember mit Maximilian Heß, KI-Fachmann der Gewerkschaft ver.di. Sein Thema: „Künstliche Intelligenz (KI): Chancen und Risiken für Medien, künstlerische Berufe und die Demokratie“. Mehr Informationen dazu demnächst auf seemoz.

Vergangene Veranstaltungen:

11. April 2024: „Trotz Gewalt und Unrecht den Frieden suchen“

Die Situation in Gaza und Israel wird immer katastrophaler. Gibt es überhaupt eine Perspektive? Darüber sprach Sumaya Farhat-Naser im Treffpunkt Petershausen. Die vielfach ausgezeichnete Referentin ist Mitbegründerin und Mitglied zahlreicher Organisationen, wie Women Waging Peace an der Harvard-Universität und Global Fund for Women in San Francisco. Zu den Veranstalter:innen gehört auch seemoz e.v.

8. April 2024: „Die neue Gentechnik-Offensive“

Barbara Endraß ist Agraringenieurin, Biobäuerin bei Wangen in Oberschwaben und Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Auf Einladung des Konstanzer Bündnisses für gerechten Welthandel, der VHS und seemoz e.v. informierte sie über die neue Gentechnik-Offensive, bei der die bisherigen Regeln bei genomischen Eingriffen geändert werden soll. Wer will, dass Sicherheitsprüfungen, Anbauvorschriften und Kennzeichnungspflicht erhalten bleiben, findet hier Informationen und Handlungsmöglichkeiten.

22. März 2024: „Keine Auswege aus den Kriegen?“

Er ist einer der wenigen Journalist:innen mit wirklich viel Erfahrung auf internationaler Ebene – Andreas Zumach, langjähriger Uno-Korrespondent von taz und WOZ, analysierte auf Einladung der Friedensinitiative und seemoz e.v. die Hintergründe und Lösungsmöglichkeiten der militärischen Konflikte in der Ukraine und in Palästina.

19. September 2023: „Holocaust und Weltgedächtnis“

Die Journalistin Charlotte Wiedemann las aus ihrem neuen Buch „Den Schmerz der anderen begreifen“. Siehe dazu die Ankündigung auf seemoz, eine Besprechung im Deutschlandfunk und höre ein Interview im WDR.

14. Juni 2023: „Ein Leben für den Frieden“

Der Friedensaktivist Jürgen Grässlin stellt sein neues Buch vor: „Einschüchtern zwecklos. Unermüdlich gegen Krieg und Gewalt – was ein Einzelner bewegen kann“ hat in Konstanz seine Deutschland-Premiere. In der Spiegelhalle des Stadttheaters. Siehe dazu den Ankündigungstext sowie den Verlagshinweis.

17. Mai 2023: „So geht gute Kommunalpolitik“

Er kam extra aus Graz an den Bodensee gefahren – und informierte hier das Publikum über seine Erfahrungen als KPÖ-Politiker, der maßgeblich zum Erfolg seiner Partei in Graz beigetragen hatte: Ernest Kaltenegger auf einer Veranstaltung des Vereins seemoz e.v. Siehe Ankündigungstext und das Interview mit dem Referenten.

6. März 2023: Vortrag „Die AfD und die soziale Frage“

Stephan Lindner, Diplom-Politologe und Mitbegründer der Attac AG gegen Rechts, informierte über die AfD-Sozialrhetorik und fragte: „Worauf müssen wir uns einstellen, wenn die Krise weiter andauert?“ Unterstützt wurde die Veranstaltung von verschiedenen Gruppen und Initiativen, darunter auch seemoz e.v.

23. Januar 2023: Vortrag „Der Arm der Bewegung“

Cornelia Kerth, Bundesvorsitzende VVN-BdA, referierte im Rahmen der Ausstellung „Neofaschismus in Deutschland“ über die Umtriebe der „Alternative für Deutschland“ (AfD). Der Verein seemoz e.v. unterstützte die Veranstaltung und die Ausstellung.

11. November 2022: Der Ukraine-Krieg – und was jetzt?

Welche Perspektiven gibt es ein Dreivierteljahr nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine? Was bedeutet er für Friedensinitiativen und die Klimaschutzbewegung? Wie könnte eine Lösung aussehen? Darüber referierte der Journalist Andreas Zumach.

9. Juli 2022: Dritte Fahrraddemo gegen Wohnraumleerstand

Immobilienbesichtigung mal anders: Mit dem Fahrrad unterwegs zu leerstehenden Wohnungen und Häusern. seemoz .v. unterstützte das Projekt.

16. Juni 2022: Wie braun ist grün?

Eine Veranstaltung zur Geschichte der Umweltbewegungen und ihrer rechten Einfüsse. Organisiert von der Infokneipe Konstanz, gefördert vom Verein seemoz e.v. Die Ankündigung steht hier, ein Rückblick da.

1. Juni 2022: Das Bedingungslose Grundeinkommen

Diskussion über die entwürdigenden Hartz-IV-Regeln, prekäre Lebensverhältnisse und ein Umverteilungsidee, die zunehmend populär wird. Mit Prof. Dr. Franz Seglers. seemoz e.v. unterstützte den von der Partei Die Linke organisierten Abend.

29. Mai 2022: Mit roten Nelken auf steinigen Wegen

Lesung aus Werken von Max Porig, Vera Hemm und Erwin Reisacher – mit Sabine Martin und Thomas F. Jung. seemoz e.v. förderte die Matinee zum Abschluss der Ausstellung „Druck.Machen.“

25. Mai 2022: Wozu noch Gewerkschaften?

Was sich bei den Gewerkschaften ändern muss, wenn sie weiterhin eine Rolle spielen wollen, war die Frage auf einer Podiumsdiskussion mit Johanna Vogt (ver.di), Moritz Gallus (DGB Uni KN, TV-stud), Manuel Oestringer (FFF) und Marc Stehle (FAU Stuttgart). Eingeladen dazu hat der ver.di-Ortsverein Medien+Kunst Konstanz; seemoz e.v. unterstützte den Abend.

19. Mai 2022: Der lange Kampf der Frauen

Auf der von seemoz e.v. unterstützten Diskussion zum Thema „Grenzüberschreitend für gleiche Löhne und gleiche Rechte“ sprachen Zita Küng (Zürich) und Julika Funk (Konstanz) über die weiterhin vorhandene Diskriminierung von Frauen – und was dagegen getan werden kann.

12. Mai 2022: Die rettende Grenze

„Geschichten von Schmuggel, Flucht und Fluchthilfe“ lautete der Titel einer Gesprächsrunde zur Geschichte und Gegenwart der grenzüberschreitenden Unterstützung. Mit David Tchakoura, Alexa Best, Gabriel Endurance, Thomas Unding, Jürgen Weber. Organisiert wurde der Abend vom ver.di-Ortsverein Medien+Kunst Konstanz, unterstützt hat ihn seemoz e.v.

11. Mai 2022: „Überlastet und unterbezahlt“

Der ver.di-Ortsverein Medien+Kunst Konstanz organisierte in Kooperation mit seemoz e.v. eine Diskussion zur Lage der Pflegekräfte im regionalen Gesundheitswesen. Mit Vanessa Solbeck (ZfP Stockach), Normen Küttner (Dt. Rotes Kreuz), Hannes Hänssler und Noel Matausch (beide Klinikum Konstanz).

9. Mai 2022: Prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse

Der Soziologe Prof. Dr. Franz Schultheis berichtete über seine Studien zu den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und dessen Folgen. seemoz e.v. förderte seinen vom ver.di-Ortsverein Medien+Kunst Konstanz organisierten Auftritt im Bürgersaal Konstanz.

6. Mai 2022: Frankreich – wie weiter mit Macron?

Nach der französischen Präsidentschaftswahl ging der Pariser Journalist Bernard Schmid der Frage nach, was in Frankreich los ist. Eine Veranstaltung des seemoz e.v.

5. Mai 2022: Vom Schriftsatz zum Grafikdesign

Zu Beginn der Vortragsreihe aus Anlass des 150-Jahr-Jubiläums des ver.di-Ortsvereins Medien+Kunst Konstanz referierte Constanze Lindemann (Druckerin und Kuratorin) über den Wandel im Druckgewerbe. seemoz e.v. unterstützte den Vortrag.

31. März 2022: Krieg in der Ukraine

seemoz-Veranstaltung zum Vortrag von Andreas Zumach im Agathu Kreuzlingen

17. Juli 2021: Fahrraddemo gegen Wohnraumleerstand

Immobilienbesichtigung mal anders: Mit dem Fahrrad unterwegs zu leerstehenden Wohnungen und Häusern. seemoz .v. unterstützte das Projekt.

15. Juli 2021: Armut in Deutschland

„Geld ist genug da, es muss nur besser verteilt werden“. Vortrag von und Podiumsdiskussion mit u.a. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.

4. Juli 2021: „Frieden in Bewegung“

Nach fast zwei Monaten quer durch die Republik trafen die TeilnehmerInnen des Naturfreunde-Marschs „Frieden in Bewegung“ in Konstanz ein. Wir beteiligten uns neben anderen an ihrem Empfang und unterstützten den Vortrag des Rüstungsexperten Jürgen Grässlin.

30. Januar 2020: „Nacht und Nebel“

Vortrag und Film von Hannes Heer über das KZ Auschwitz. VeranstalterInnen: seemoz e.v., Heinrich-Böll Stiftung, Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., Initiative Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz.

24. Januar 2020: „Vollbremsung“

Vortrag des Drehbuchautors und Filmregisseurs Klaus Gietinger zum Thema: Warum das Auto keine Zukunft hat und wir trotzdem weiter kommen. Veranstaltet von VHS Kostanz und seemoz e.v. im Astoria-Saal, Konstanz.

13. Dezember 2019: „Am blutroten Wasser“

Vortrag des Kriegsindustriegegners Jürgen Grässlin über Kriegsproduktion am Bodensee. VeranstalterInnen: Konstanzer Friedens-Initiative, seemoz e.v. und Stadttheater Konstanz. Ort: Foyer des Stadttheaters.

29. November 2019: „Unresovled“

Vortrag und Fotoschau von Meinrad Schade über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Eine Veranstaltung von VHS Konstanz und seemoz e.v. im Astoria-Saal, Konstanz.

29. Oktober 2019: „Mit der E-Mobilität in die Sackgasse“

Veranstaltung mit Winfried Wolf. Vortrag und Diskussion im Gems Studio, Singen.

Veranstalter: seemoz e.v., SÖS und attac Singen

28. Oktober 2019: „Mit der E-Mobilität in die Sackgasse“

Veranstaltung mit Winfried Wolf. Vortrag und Diskussion im Kulturzentrum am Münster, Wolkensteinsaal. VeranstalterInnen: VHS Konstanz und seemoz e.v.

14. Juni 2019: „Ungleichwertigkeit und faschistische Tendenz“

Veranstaltung mit Andreas Kemper im Rahmen der Ausstellung „Keine Alternative für Deutschland“, VHS Konstanz

7. Juni 2019: „Rechte Szenen im Südwesten“

Veranstaltung mit Lucius Teidelbaum im Rahmen der Ausstellung „Keine Alternative für Deutschland“, VHS Konstanz

4. bis 18. Juni 2019: Ausstellung „Keine Alternative für Deutschland“

Ausstellung in der Galerie der Volkshochschule Konstanz. In Kooperation mit Grüne Jugend Konstanz, IG Metall Jugend Singen, Initiative Stolpersteine für Konstanz, JugendKultur e.V. Contrast, Linksjugend [’solid], Netzwerk Demokratie und Courage, OAT Konstanz, Save me Konstanz e.V., Seebrücke Konstanz, Solidaritätsbündnis Rojava, Solidarity City Konstanz, Trampolin Bodensee, Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.

3. Mai 2019: „Auschwitz als Steinbruch: Was von den NS-Verbrechen bleibt“

Lesung mit Thomas Willms

Veranstaltung in Kooperation mit Stolpersteine für Konstanz, VVN-BdA Kreisvereinigung Konstanz, VHS Landkreis Konstanz

3. April 2019: Hannes Heer „1968 – Die „Studentenbewegung“ oder: Der Aufstand gegen die Nazigeneration“

Veranstaltung in Kooperation mit der Friedensinitiative Konstanz, der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg, der VVN-BdA Kreis Konstanz und dem Theater Konstanz

9. Dezember 2018: „Griechenlandsolidarität – unsere Olivenölkampagne“

Olivenölkampagne und Vortrag zur aktuellen politischen Lage in Athen von Giorgos Chondros, Syriza

Veranstaltung in Kooperation mit Café Mondial und dem Gesundheitsnetzwerk Hegau e.V.

14. Dezember 2018: „In Badehosen nach Stalingrad. Der Weg von Roger Köppel“

Autorenlesung mit Daniel Ryser

Veranstaltung in Kooperation mit dem Horst Klub Kreuzlingen

9. November 2018: „Novemberrevolution 1918 – Räterepublik 1919 am Bodensee“

Veranstaltung mit Karl “Charly“ Schweizer

27. Oktober 2018: „Die Kurden – Ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion”

Autorenlesung mit Karem Schamberger und Michael Meyen in Kooperation mit dem Stadttheater Konstanz und dem Bodensee-Solidaritätsbündnis mit Afrin

5. Juli 2018: „Kirchenrepublik Deutschland” Christlicher Lobbyismus

Veranstaltung mit Carsten Frerk in Kooperation mit der Giordano Bruno Stiftung (gbs-Regionalgruppe Bodensee)

28. Juni 2018: „Altersarmut verhindern”

Veranstaltung mit Klaus Kirschner

21. Juni 2018: „Die Türkei vor den Wahlen: Wer stoppt Erdogans Marsch in die Diktatur?“

Veranstaltung mit Gökay Akbulut

14. Mai 2018: „Loyal dienen: Diskriminierendes Arbeitsrecht bei Caritas, Diakonie und Co.”

Veranstaltung mit Corinna Gekeler in Kooperation mit der Giordano-Bruno-Stiftung Konstanz

29. Mai 2018: „Rechtsruck. Und Gegenbewegung”

Veranstaltung zur Schweizer Medienlandschaft mit Sina Bühler in Kooperation mit dem ver.di-Ortsverein Medien Konstanz

27. April 2018: „Überlebende als Akteurinnen – Die Frauen der Lagergemeinschaften Ravensbrück: Biografische Erfahrung und politisches Handeln, 1945 bis 1989″

Veranstaltung mit Henning Fischer in Kooperation mit der Initiative Stolpersteine Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz, VVN-BDA Kreisvereinigung Konstanz, Friedensinitiative Konstanz sowie der UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz

25. Januar 2018: „abgrundtief + bodenlos. Stuttgart21, sein absehbares Scheitern und die Kultur des Widerstands”

Veranstaltung mit Winfried Wolf in Kooperation mit Die Linke KV Konstanz und Linke Liste Konstanz (LLK)

19. Januar 2018 in Singen: „abgrundtief + bodenlos. Stuttgart21, sein absehbares Scheitern und die Kultur des Widerstands”

Veranstaltung mit Winfried Wolf in Kooperation mit Singen ökologisch und sozial, attac – Gruppe Singen

Mehr dazu hier