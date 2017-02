Diese Woche setzt sich das Zebra-Kino- Programm zusammen aus einem aktuellen Drama, in dem sich Lee Chandlers Leben durch einen Anruf verändert und einem weiteren Film des Schwerpunktes WHAT IT TAKES TO BE A GIRL, in dem fünf türkische Schwestern bei ihrem Onkel aufwachsen. Zudem gibt es eine Uni-Kooperation: Studierende versahen das australische Aborigine-Musical „Bran Nue Dae“ erstmals mit deutschen Untertiteln. Weiterlesen »