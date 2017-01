Mit „Die Rassen“ hat am kommenden Freitag ein Stück am Konstanzer Theater seine Premiere, das getrost als Lehrstück in Sachen Demokratie verstanden werden darf. So will es zumindest die Regisseurin Barbara-David-Brüesch verstehen – als Warnruf auch gegen Intoleranz und Verdummung, gegen Mitläufertum und Massenwahn. „Und das ist heute so aktuell wie vor 80 Jahren“, bekräftigt die Dramaturgin Laura Ellersdorfer bei der Vorstellung des Dramas vor der Presse. Weiterlesen »