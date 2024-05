Mit Mut zur Bildungswende

Auf 1.-Mai-Veranstaltungen gibt es immer was zu lernen. Beispielsweise über den Zustand des Bildungswesens – und was dringend geändert werden müsste. Wie das gehen könnte, erläuterte Hans-Georg Pannwitz, Kreisvorsitzender der GEW, in seinem Grußwort bei der Konstanzer Maifeier im Stadtgarten.

Bildung – Mutig – Los: Mit diesem Motto ist die GEW, die größte Bildungsgewerkschaft, in den Personalratswahlkampf gegangen. Es beschreibt gut, was es braucht, um unser Bildungssystem mit einer echten Bildungswende zeitgemäß zu machen.

Denn wie ist der Zustand unserer Bildungseinrichtungen?

Wie fast überall herrscht auch bei uns Personalmangel. Zudem stecken wir in einer Umbruchsituation, da wir mit der Migrationsbewegung aus dem Süden und seit der Fluchtbewegung aus der Ukraine viele Menschen mit anderen Bildungswegen bei uns aufnehmen – und integrieren müssen. Dabei ist unser Bildungssystem immer noch fixiert auf Noten, Bestenauslese und der Selektion nach der vierten Klasse.

Damit stellt sich die grundlegende Frage: Welche Erwartung hat die Gesellschaft an die Schulen? Wie viele Ressourcen, finanziell und menschlich, sind wir bereit, in das Bildungssystem zu investieren?

Damit wir die Kinder nicht verlieren

Wir brauchen mutige Entscheidungen, nicht nur für ein längeres gemeinsames Lernen mit G9, also für Gymnasien mit neun Klassen. Sondern eine Bildungswende, die alle Faktoren, die für einen zukunftsweisende Bildung wichtig sind, in den Fokus nimmt. Denn wir verlieren immer noch die unteren 20 Prozent der Kinder, die ohne vollständigen Abschluss die Schule verlassen.

Hans-Georg Pannwitz (GEW) auf der Maifeier Hans-Georg Pannwitz (GEW) auf der Maifeier Hans-Georg Pannwitz (GEW) auf der Maifeier

Können wir uns das als führendes Wirtschaftsland und mit unserer einzigen Ressource Bildung erlauben? Müssen wir nicht viel mehr den Fokus auf frühkindliche Bildung, auf ein längeres gemeinsames Lernen in der Grundschule und in Sekundarstufe 1 richten?

Dazu gehört die flächenweite Einführung multiprofessioneller Teams, die Schulen unterstützen und von der Verwaltungsarbeit entlasten. Dazu gehört aber auch psychologische/logopädische Unterstützung, damit auch Inklusion gelingen kann.

Mehr Bildungsgerechtigkeit!

Zudem brauchen wir eine Entrümpelung der Bildungspläne, um wegzukommen vom „Brechlernen“ – und hin zu mehr eigenverantwortlichem Lernen. Demokratie lernen und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sollten im Zentrum der Bildungswende stehen. Wir brauchen auch einen Ganztagsunterricht, der Lernen rhythmisiert und kindgerecht für alle ermöglicht und damit zu mehr Bildungsgerechtigkeit führt.

Wir sehen Bildungsarbeit als Teamarbeit – und benötigen damit auch eine Teamschule, die nicht Unterschiede hervorhebt, sondern Professionen gemeinsam verbindet und Bildung ganzheitlich im Ganztag sieht.

Dann wäre auch Schluss mit der Arbeit daheim, denn diese soll großteils vor Ort in den Bildungseinrichtungen stattfinden. Die Unterrichtsdeputate müssen entsprechend angepasst und reduziert werden, damit wir die pädagogische Arbeit mehr in den Fokus nehmen können.

GEW- und ver.di-Streiktag Anfang Dezember 2023 GEW- und ver.di-Streiktag Anfang Dezember 2023 GEW- und ver.di-Streiktag Anfang Dezember 2023

Mehr Lohn haben wir erreicht, dank der Kolleg*innen, die auf der Straße Druck auf die Landesregierung gemacht haben – das ist kein Selbstläufer. Sondern Ergebnis GEWerkschaftlichen Zusammenhalts.

Legen wir also los, seien wir mutig, kommen wir mit den Menschen, mit den Kolleg*innen ins Gespräch und verändern so im Kleinen die Bildungslandschaft! Schließen wir uns zusammen, um gewerkschaftlich eine Bildungswende hinzubekommen!

Text: Hans-Georg Pannwitz von der GEW Konstanz / Fotos: Pit Wuhrer

Und was Wibke Rhein zur Lage der studentischen Arbeitskräfte an der Uni zu sagen hatte, steht morgen auf seemoz.