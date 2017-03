Lieber reich und gesund

In ihrer Reihe „Offenes grünes Dialogforum“ lädt die Freie Grüne Liste Konstanz (FGL) zur Diskussion über das Gesundheitswesen ein. Haben wir eine Zweiklassenmedizin? Zu wenige Fachärzte? Sind unsere Kassenbeiträge gerecht? Was würden Bürgerversicherung oder Kopfpauschale bringen? Und was können die Krankenhäuser leisten?

Bringen Sie Ihre Ideen mit und diskutieren Sie mit Annette de Groot (Selbsthilfevereinigung chronischer Schmerz), Andreas Hoffmann (Caritasverband), Peter Köhler (niedergelassener Facharzt), Jürgen Puchta (angestellter Facharzt), Stadträten der FGL und weiteren interessanten Gästen.

Termin der Diskussion ist schon heute, Mittwoch, 15.3., um 19.30 Uhr im Gasthaus „Steg 4“ (Dachgeschoss), Hafenstrasse 8, in Konstanz.

MM