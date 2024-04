1. Mai: Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit

Heraus zum 1. Mai!

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften zu Kundgebungen und Aktionen auf. Unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ machen die Gewerkschaften ihre Kernforderungen auch in der Region Bodensee-Oberschwaben deutlich und geben Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft.

Manfred Heeb, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Bodensee-Oberschwaben, fordert zum 1. Mai angesichts der sinkenden Tarifbindung und der anstehenden Herausforderungen bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten: „Immer mehr Arbeitgeber stehlen sich aus ihrer sozialen Verantwortung. Deshalb brauchen wir jetzt eine Tarifwende. Gemeinsam machen wir uns für eine höhere Tarifbindung stark. Eine höhere Tarifbindung bringt viele Vorteile – mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen und sichere Zukunftsaussichten Mit Tarifvertrag ist einfach mehr drin: Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit.“

Konstanz

Mit dem Slogan „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ werde die Tarifbindung in den Fokus genommen: nur mit ihr können auskömmliche Einkommen, gesunde Arbeitszeiten sowie gute Arbeitsbedingung generell sichergestellt werden, betonte Hans-Peter Menger vom DGB Südbaden auf einer Pressekonferenz am 23.05.2024.

Es werde in diesem Jahr keine Hauptrednerin bzw. keinen Hauptredner geben. Stattdessen berichten Beschäftigte von Konstanzer Betrieben und Einrichtungen über die Situation an ihren Arbeitsplätzen und welche gewerkschaftlichen Forderungen sie daraus ableiten, erläutert Ursel Hanser vom ver.di-Ortsverein. Ergänzt werden sie von einer Vertreterin des Bündnisses „Konstanz für Demokratie – Klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis“.

Die Veranstaltung beginnt mit einem Demozug durch die Konstanzer Innenstadt, der gegen 10 Uhr vom Stephansplatz aus startet. Im ehemaligen Stadthaus versuchte Friedrich Hecker 1848 die Konstanzer zum Marsch nach Karlsruhe zu mobilisieren, was ihm nicht gelang. Darüber und über Ereignisse mit aktuellerem, gewerkschaftlichem Bezug wird an weiteren Orten der Innenstadt informiert, bevor der Demozug um 11 Uhr in den Stadtgarten bei der Konzertmuschel gelangt.

Die Bewirtung übernimmt in diesem Jahr die Konstanzer Gruppe des Vereins Sea Eye e.V., der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Rettungsaktionen für über das Mittelmeer Flüchtende zu ermöglichen und zu unterstützen. Parteien beteiligen sich mit Infotischen am Maifest, und Kinder können sich schminken lassen. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Band Artgerecht; durch das Programm führt Ursula Hanser, Vorsitzende des ver.di-Ortsvereins.

Anders als in den Jahren zuvor geht es danach weiter: Zusammen mit dem Bündnis „Konstanz für Demokratie – Klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis“ lädt der ver.di Ortsverein ab 15 Uhr zu einem Kulturfest gegen Rassismus ein. Auf die Bühne gehen dann die Blues-Rock Band Grove Gamblers, die Gruppe Studies gegen rechts mit Poetryslam und Rawad Abou Hassoun & Brüder mit Arabischer Musik. Die Organisierenden wollen damit ein deutliches Zeichen setzen für Demokratie, Offenheit, Solidarität, gleiche Teilhabechancen und Respekt in Konstanz.

Friedrichshafen

Hier spricht die Geschäftsführerin der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, Helene Sommer. Außerdem erwartet die Besucher Live-Musik und Infostände. Es gibt Tanzgruppen, Kinderschminken und Verpflegung durch Vereine aus der Region. Beginn ist um 10:30 Uhr an der Musikmuschel an der Uferpromenade.

Ravensburg

In Ravensburg spricht Dominik Gaugler. Er ist Abteilungsleiter beim DGB-Bezirk Baden-Württemberg. Zudem kommt das Kinderspielmobil des Kreisjugendrings, die GEW-Sambagruppe und es gibt Live-Musik von „Halb so schlimm“. Die Besucher können sich an Infostände informieren und sich verköstigen lassen. Für die Stadt Ravensburg wird Heike Engelhardt (MdB) sprechen. Beginn ist um 10:30 Uhr auf dem Marienplatz.

Text: MM/red. Auf dem Foto von links: Gabriele Wülfers, ver.di Bezirk Südbaden Schwarzwald; Hans-Peter Menger, DGB Südbaden, Ursula Hanser, Vorsitzende ver.di Ortsverein Konstanz, Klaus Mühlherr, DGB Kreisvorsitzender, fotografiert von Vanessa Lenghel, DGB Rechtsschutz.