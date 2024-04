Musikschule feiert 40. Geburtstag mit einem Wochenende voller Musik

Von Donnerstag, 2. Mai bis Sonntag, 5. Mai 2024 feiert die Musikschule Konstanz mit einem Festwochenende ihr 40-jähriges Bestehen. Vom Lehrerkonzert über Kinderkonzert bis zum Orchesterkonzert erstreckt sich die musikalische Bandbreite, Orchester und Ensembles der Musikschule präsentieren sich auf unterschiedlichen Bühnen.

Hier das Programm:

Den Auftakt macht am Donnerstag, 2. Mai um 19.30 Uhr das Lehrerkonzert im Wolkenstein-Saal des Kulturzentrums am Münster.

Der Samstag, 4. Mai startet um 11 Uhr mit einem Festakt mit geladenen Gästen im Kleinen Saal des Konzils Konstanz. Von 14 Uhr bis 18 Uhr geht es auf der Bühne der Konzertmuschel im Stadtgarten mit dem Musikschul-Open-Air rund: Orchester und Ensembles der Musikschule präsentieren das ganze Spektrum ihres Könnens, ergänzt durch diverse Aktionen (bei schlechtem Wetter findet das Programm im Konzil statt).

Am Sonntag, 5. Mai um 11 Uhr geht es für die kleinen Musikfans auf »Eine Reise um die Welt«. Die Elementaren Musikpädagoginnen reisen gemeinsam mit ihren Kindergruppen von Konstanz um die Welt (geeignet für Kinder ab 3 Jahren).

Ein großes Orchesterkonzert beschließt das Jubiläumswochenende. Die jungen Musikerinnen und Musiker des Jugendblasorchester Konstanz (JBOK), das Konstanzer Blockflötenorchester und Constantia Classica werden um 17 Uhr im Großen Saal des Konzils ihr Bestes geben und beweisen, welch großartige Arbeit die Musikschule in allen Altersstufen leistet.

Die Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Wochenende freuen!

Programme zu den einzelnen Veranstaltungen und Informationen zu weiteren Jubiläumsveranstaltungen 2024 finden Sie auf der Website: www.mskn.org

Zur Musikschule

Zu Beginn der 80er Jahre verfügt die Stadt Konstanz über ein reiches Kulturleben: Stadttheater, das Bodensee-Symphonie-Orchester (welches 1989 zur Südwestdeutschen Philharmonie wurde), diverse Musikvereine, auch den Kunstverein gab es schon längst … Nur eine Musikschule gab es noch nicht. Auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Dr. Wilhelm Hansen und des Geschäftsführers des Bodensee-Symphonie-Orchesters wurde am 25. Juli 1984 ein Verein gegründet: Die Geburtsstunde der Musikschule Konstanz. Fortan wirkte sie als eingetragener Verein, mit enger Bindung an Stadtverwaltung und Gemeinderat.

Mit rund 410 Schülern konnte der Schulbetrieb 1985 aufgenommen werden. Die Schülerzahl wuchs auf weit über 1000. Somit war das Platzangebot im damaligen Unterrichtsgebäude am Rheinsteig 4 im Rheintorturm völlig unzureichend. Am gegenüberliegenden Seerheinufer verfiel derweil der verwaiste Restbestand des Klosters Petershausen. Es war ein Glücksfall, dass es dem Vorstand gelang, dieses architektonische Juwel mit finanzieller Unterstützung des Landes und der Stadt vor dem Untergang zu bewahren. So fand die Musikschule 1985 eine einmalig schöne Wirkungsstätte.

Die künstlerische Leitung der Musikschule lag von Beginn an in den Händen von Musikdirektor Douglas Bostock. Er hat durch die Kontinuität seiner Arbeit und sein großes Engagement die musikalisch-künstlerische Seite der Einrichtung stark geprägt.

2021 wurde der bisherige Musikschul-Verein mit der Südwestdeutschen Philharmonie zum gemeinsamen städtischen Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz zusammengeschlossen.

Ausführliche Informationen zur Geschichte und zum Wirken der Musikschule finden Sie auf der Homepage www.mskn.org/de, sowie in der ausführlichen Jubiläumsbroschüre.

Text: MM/red, Bilder: Archiv MSKN, Ilja Mess