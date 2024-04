Stramme Wadeln vom Stadtradeln

Wenn mensch keinen anderen Grund findet, sich in den Sattel zu schwingen, hier ist einer: Das Stadtradeln, bei dem viele verschiedene Teams wochenlang gegeneinander antreten und versuchen, möglichst viele Kilometer zu strampeln, sei es auf dem Weg zur Arbeit, beim täglichen Einkauf oder zum Vergnügen. Auch in diesem Sommer gibt es im Landkreis Konstanz wieder diverse dieser Wettbewerbe, zu denen mensch sich ab sofort anmelden kann.

In diesem Jahr werden Fahrten von 8. bis 28. Juni gewertet, anmelden können Sie sich ab sofort (Anmeldemöglichkeiten und die Werte von 2023 für die einzelnen Kommunen finden Sie unten).

Was ist & soll das?

Die Veranstaltenden haben jedenfalls viel vor und versprechen viel Spaß dabei: „Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob du bereits jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn du ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hättest.“

Die Ergebnisse des Wettbewerbs zeigen, wie viele Menschen bereits mit dem Fahrrad unterwegs sind und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Damit noch mehr Menschen dauerhaft vom Auto aufs Rad umsteigen, braucht es eine Radinfrastruktur, auf der sie schnell und sicher ans Ziel kommen.

Damit die Kommunalverwaltung es leichter hat, die Radinfrastruktur gezielt zu verbessern, kann sie über unsere Bürgerbeteiligungsplattform RADar! direkt auf das Wissen ihrer Bürger*innen als Radexpert*innen des Alltags zurückgreifen. Die Radelnden melden ihrer Verwaltung Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege oder eine unübersichtliche Verkehrsführung direkt in einem digitalen Stadtplan und die Verwaltung nimmt sich der Sache an. Aber auch von der Stadtradeln-App profitiert die Radverkehrsplanung bei dir vor Ort. Denn die per App getrackten Strecken werden anonymisiert von der Technischen Universität Dresden ausgewertet. Die Erkenntnisse – zum Beispiel wo wie viel und wie schnell gefahren wird oder wo der Radverkehrsfluss verlangsamt wird – können den Kommunen bereitgestellt werden.“

Da verdrehen wir Fahrradfreaks natürlich die Augen: Es ist ja keinesfalls so, dass die Obrigkeit nicht längst wüsste, dass und wo Radwege nichts taugen oder im Nirgendwo enden. Sie tut nur viel zu wenig dafür, eine wirklich fahrradfreundliche Infrastruktur einzurichten, weil sie dafür den Autos Verkehrsfläche wegnehmen müsste. Und das hat der ADAC nun mal verboten und mit dem Bannfluch belegt „Du wirst nicht wiedergewählt“.

So geht’s

Radelnde können sich über die untenstehende Stadtradeln-Seite ihrer jeweiligen Gemeinde registrieren, einem Team beitreten oder selbst eines gründen und dann während des Aktionszeitraums ihre zurückgelegten Kilometer eintragen (schummeln gildet nicht!).

Konstanz

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 1.665 aktiv Radelnde (darunter acht Parlamentarier*innen) im Rahmen des Stadtradelns innerhalb von drei Wochen 339.963 Kilometer zurückgelegt, was einen Schnitt von schlappen 204 Kilometern pro Sattel ergibt. Träges Otterngezücht, da ist noch viel Luft nach oben, auch wenn die Lunge brennt.

In diesem Jahr finden Sie Anmeldung und Informationen unter https://www.stadtradeln.de/konstanz.

Singen

In Singen wurden im Jahr 2023 insgesamt 254.941 Kilometer geradelt, und das von 1.260 Radelnden, was einem Schnitt von 202 Kilometern entspricht. Angesichts der Tatsache, dass Singen wesentlich kleiner als Konstanz ist, beeindruckt die hohe Teilnehmer*innenzahl.

In diesem Jahr finden Sie Anmeldung und Informationen unter www.stadtradeln.de/singen.

Weitere teilnehmende Kommunen im Landkreis

Aach (2023: 58 Radelnde, 14.668 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 253 Kilometer): Die Anmeldung für dieses Jahr finden Sie hier.

Allensbach (2023: 440 Radelnde, 100.643 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 229 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Bodman-Ludwigshafen (2023: 93 Radelnde, 24.582 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 264 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Eigeltingen (2023: 40 Radelnde, 11.382 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 285 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Engen (2023: 312 Radelnde, 47.438 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 152 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Gaienhofen (2023: 29 Radelnde, 7.781 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 268 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Gailingen (2023: 21 Radelnde, 6.909 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 329 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Gottmadingen (2023: 232 Radelnde, 34.502 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 149 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Hilzingen (2023: 290 Radelnde, 53.583 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 185 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Landkreis Konstanz (2023: 6.219 Radelnde, 1.366.603 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 220 Kilometer): Die Übersicht finden Sie hier.

Moos (2023: 69 Radelnde, 24.080 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 349 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Mühlhausen-Ehingen (2023: 130 Radelnde, 34.248 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 263 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Öhningen (2023: 16 Radelnde, 7.058 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 441 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Orsingen-Nenzingen (2023: 37 Radelnde, 12.115 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 327 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Radolfzell (2023: 549 Radelnde, 123.912 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 226 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Reichenau (2023: 126 Radelnde, 33.123 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 263 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Rielasingen-Worblingen (2023: 63 Radelnde, 17.261 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 274 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Steißlingen (2023: 102 Radelnde, 37.374 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 361 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Stockach (2023: 333 Radelnde, 80.557 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 242 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Tengen (2023: 42 Radelnde, 21.760 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 518 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Volkertshausen (2023: 33 Radelnde, 7.892 Gesamtkilometer, pro Teilnehmer*in 239 Kilometer): Die Anmeldung finden Sie hier.

Text: MM/red., Bild: Harald Borges