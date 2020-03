Lebensmittelversorgung für Tafelläden ist stabil

Gute Nachricht in trüber Zeit hat Udo Engelhardt, 1. Vorsitzender der Singener Tafel und Vorstandsmitglied der Tafeln Baden-Württemberg: Die Versorgungslage sei nun wieder sehr gut. Die Tafeln in Konstanz, Singen und Stockach sind geöffnet, allerdings aus organisatorischen Gründen und angepasst an die verschärften Hygiene-Vorschriften zu teils geänderten Öffnungszeiten. Die Tafel in Radolfzell wird am kommenden Freitag, 3. April, ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Die irrrationalen Hamsterkäufe einer Großzahl besonders egoistischer ZeitgenossInnen, die wie Heuschrecken über alles, was die Regale in Supermärkten und Discountern zu bieten hatten, herfielen und diese leer räumten – aus Angst wohl, Corona-Viren würden es ihnen wegfressen – hatten bundesweit zu einem drastischen Spendenrückgang bei den Tafeln geführt. Hier habe sich die Lage aber wieder normalisiert, derzeit sei die Versorgung mit Lebensmitteln bei allen Tafeln im Landkreis und auch im Zentrallager in Worblingen sehr gut, gab Udo Engelhardt auf Anfrage von seemoz Entwarnung. Es habe in den letzten Wochen zahlreiche Spenden aus der Gastronomie sowie von Privatpersonen gegeben. Aber auch die Spenden seitens der Lebensmittelgeschäfte sind wieder auf normalen Niveau, dies auch, weil sich das Ausbleiben der Schweizer Kundschaft bemerkbar mache. Die rund 2.000 Menschen, die hier im Kreis Konstanz auf die günstigen Lebensmittel der Tafelläden angewiesen sind, können wieder auf eine kontinuierliche Versorgung zählen.

Auch was die ehrenamtlichen HelferInnnen im Kreis Konstanz angehe, sei man gut aufgestellt. Zwar kämen derzeit einige langjährige MitarbeiterInnen, die zur besonderen Risikogruppe gehören, verständlicherweise nicht mehr, doch hätten sich inzwischen etliche Menschen gemeldet und Unterstützungen angeboten. „Auch die Langzeitarbeitslosen in Singen sind dabeigeblieben und stärken uns den Rücken“, so Engelhardt.

Vorübergehend schließen musste nur die Tafel in Radolfzell, die aber ab 3. April dann regelmäßig (vorerst nur) freitags von 13 bis 15 Uhr in einem Pavillon für ihre KundInnen da sein wird. Wie auch in Singen werden die Lebensmittel vorgepackt ausgegeben werden. Auch bei den Tafelläden in Konstanz, Singen und Stockach gelten leicht geänderte Öffnungszeiten, die der jeweiligen Homepage (siehe unten) entnommen werden können.

In Singen ist zudem von Montag bis Freitag der Mittagstisch geöffnet, allerdings nur in Form einer Essensausgabe: Die Gäste müssen ihr Mittagessen in Plastikboxen mit nach Hause nehmen. „Ein Ort der Begegnung“, der für viele ihrer Gäste so wertvoll wäre, können auch die Tafeln in nächster Zeit leider nicht sein.

UP (Foto DH)

Zu den Homepages der Tafeln:

www.tafel-konstanz.de/aktuelles.html

www.tafel-radolfzell.de/aktuelles.html

www.tafel-singen.de/aktuelles.html

www.tafel-stockach.de/aktuelles.html