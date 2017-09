Gefälligkeit ist nicht Jochen Kelters Ding

Der Titel „Wie eine Feder übern Himmel“ trügt: Jochen Kelters neuer Gedichtband hat Biss. Der Schriftsteller scheut sich nicht, immer wieder den Finger auf wunde Punkte dieser Welt zu legen.

Beschaulichkeit ist nicht Jochen Kelters Ding, schon gar nicht Gefälligkeit. Gewiss besucht er in seinen Gedichten die Natur: den englischen Park in Fontainebleau oder den Säntis. Aber oft ist da ein Bruch – die Scheinwerfer des Eiffelturms sind

wie die suchenden

Scheinwerfer / der Flakgeschütze in

der Normandie, und die Männer

laufen / auf den einzigen Grund

unserer Zeit.

„Nach der Natur“ endet so:

zu spät gekommen sein zu

verhindern / dass in den Oktoberstürmen

/ in den Winternächten die

Menschen / in die Wasser steigen

um an keinem / Ort mehr anzulanden.

Düster diese Welt, voller Vulkane (einem der Leitmotive) und mittelmäßigen Zufallsherrschern und Bomben in Bolognas Bahnhof. Jochen Kelter bleibt, nach „Hier nicht wo alles herrscht“ und „Die Möwen von Sultanahmet“ kritisch, politisch, deutlich, an Schauplätzen wie Distomo an Kriegsgräuel sich oft zurück erinnernd. „Von der gerechten Sache“ endet so:

… doch Glück / und

Klugheit werden selten nur / für die

gerechte Sache langen / das Wahre

bleibt zumeist allein / in einem Vers

in einer Zeile hangen.

Starke Bilder statt störender Satzzeichen

Traditionelle Lyrik ist nicht Jochen Kelters Sache. Er verzichtet auf starre Strophen, lässt Sätze über die Zeilen laufen, nutzt gern Ellipsen. Und nirgends sind Satzzeichen. Der Autor zwingt uns, langsam zu lesen. Das strengt an, dient aber den Botschaften:

Der Winter zerfällt zu Leichtigkeit […]/

es braucht keine Worte die Welt ist/

unerheblich nur die Möwen schreien

und / zerfallen im Flug über dem

Wasser / wie die Worte die ihnen

folgen.

Kelter sammelt je sieben einseitige Gedichte in zehn Kapiteln, die nach einem der enthaltenen Gedichte oder einem Vers benannt sind. Wunderbar, wie er im ersten Kapitel „Auf dem Grund der Zeit“ den Grund der Zeit als siebenfaches, durchlaufendes Motiv variiert. Wunderbar die starken Bilder, die er evoziert:

Der Winter zerfällt zu Leichtigkeit/

am Landungssteg döst einer / auf

der Bank an der blauen Sonne.

Und einmal steht Jochen Kelter vor dem Münster in Konstanz:

Plastik Pappbecher Bierdosen / Fast Food

Event Gegröle / Geschmier auf allen

Wegen / der Dunkelkammern /

Der Erinnerung eine alte / Apfellandschaft

am Rand der / Gipfel

der jungen Geldrepublik / aus lauter

braunen Geistern.

Dieter Langhart (Der Text erschien zuerst im St. Galler Tagblatt)

Jochen Kelter: „Wie eine Feder übern Himmel.Gedichte“. Weissbooks 2017. 108 Seiten. 25 Euro.

