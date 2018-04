„ausLESE“ schafft Lust am Lesen

„Lesen ist Leben“ so Nicola Steiner, „Literaturclub“-Moderatorin beim Schweizer SRF und Gast bei der Gesprächsreihe „ausLESE“, die am 24. April um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Konstanz veranstaltet wird. Da werden Fragen, wie: „Warum lesen wir überhaupt und was hat Literatur mit uns und unserem Leben zu tun?“ diskutiert und auf Highlights im Bücherfrühling 2018 aufmerksam gemacht.

Das Prinzip hinter „ausLESE“ ist einfach. In jeder Folge wird eine Person des öffentlichen Lebens, die sich beruflich als Autor, Literaturkritiker oder Schauspieler mit literarischen Texten auseinandersetzt, eingeladen. Es wird aus Büchern gelesen, Texte werden besprochen, Fragen diskutiert und Ansichten vorgestellt. Je nach Beruf und Vorliebe des Gasts wird der Schwerpunkt entweder auf Lesungen oder Gespräche gesetzt, somit variiert die Form und der Ablauf jeder Veranstaltung .

„Lesen ist Lust und Freude, Frust und Anstrengung, aber manchmal einfach auch Rebellion gegen die Langeweile,“ sagt Nicola Steiner, Gast der zweiten „ausLESE“-Veranstaltung. Nach dem Studium der Sprachen sowie Wirtschafts- und Kulturraumstudien arbeitete Nicola Steiner zunächst im Verlagswesen. Seit 2008 ist sie Mitglied der Literaturredaktion von SRF und seit 2014 Moderatorin des „Literaturclub“. In ihrer Sendung zeigt sie Lesenswertes auf und hebt Bücher hervor, die es nicht verdient haben, im Tumult der Neuerscheinungen unterzugehen. Im gemeinsamen Dialog will Judith Zwick, Gesprächsführerin von „ausLESE“, mehr von Nicola Steiners Literaturentdeckungen, Buchempfehlungen und den Lesehighlights im Frühling 2018 erfahren.

Termin: Dienstag, 24. April

Beginn: 19.30 Uhr

Ort: Wolkenstein-Saal, Kulturzentrum am Münster Konstanz, Wessenbergstraße 43

Eintritt: 10,- Euro ermäßigt und 12,- Euro (inkl. Apéro)

Tickets: Stadtbücherei Konstanz oder unter bibliothek@konstanz.de

Kontakt: Ulrike Horn, E-Mail: Horn.Ulrike@konstanz.de

MM