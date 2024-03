„Die Provinz lebt“: Letzte Generation – Widerstandsgruppe Konstanz

Manche nennen sie nur „die Klimakleber“ – und meinen damit jene Aktivist:innen, die sich mit Straßenblockaden dem klimaschädlichen motorisierten Individualverkehr widersetzten. Doch das war einmal. Inzwischen verfolgt die Letzte Generation eine andere Strategie.

Name: Letzte Generation – Widerstandsgruppe Konstanz

Unser Anliegen: Ausstieg aus den fossilen Energieträgern bis 2030. Einrichtung eines Gesellschaftsrats, um gemeinsam und alle mitnehmend zu beschließen, wie das sozial gerecht durchgeführt werden kann.

Wie wir arbeiten:

– Konfrontationsproteste bei öffentlichen Auftritten von Menschen aus Politik und Wirtschaft, welche für die Zerstörung der Lebensgrundlagen und damit den Verfassungsbruch verantwortlich sind.

– Große ungehorsame Versammlungen an Orten, an denen die Zerstörung der Lebensgrundlagen stattfindet.

Uns gibt es seit: 2022

Wir sind derzeit: zehn Aktive, Tendenz steigend

Wir finanzieren uns durch:

– Spenden

– Prozesskosten werden vom Umwelt Treuhand Fonds getragen

Wir wünschen uns: Eine zukunftsfähige Welt, in der alle jetzt lebenden und kommenden Lebewesen auf diesem Planet in Würde und Frieden, Sicherheit, Respekt und Toleranz leben können.

Das waren bisher unsere größten Erfolge:

– Strassenblockade am 11. Juli 2023

– Konfrontationsprotest bei der Preisverleihung an Katarina Barley (SPD) am 6. Februar 2024

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel gab es bisher eine zu geringe Anschlußfähigkeit. Deshalb haben wir die Strategie weiter entwickelt (siehe oben) und organisieren keine Straßenblockaden und kein Ankleben mehr.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar über alle Menschen, die sich dem kriminellen fossilen Weiter-so friedlich, aber entschlossen in den Weg stellen wollen.

Uns kann man hier erreichen: LetzteGeneration.Konstanz@protonmail.com

Wir sind auch online präsent: https://letztegeneration.org/mitmachen/

Unsere Serie „Die Provinz lebt“ wird fortgesetzt. Zuletzt erschienen Beiträge von seebrücke Konstanz, Weltladen Konstanz, Schwarze Geiß, ProAmazonia, Fridays for Future Konstanz, Habitat-Grenzbach, Café Mondial, Friedensinitiative Konstanz, Terre des Femmes, Sea-Eye, Catcalls of Konstanz, Klimaplan Markdorf, Feministisches Antifaschistisches Kollektiv, Infokneipe Konstanz