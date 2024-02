„Die Provinz lebt“: Fridays for Future Konstanz

Eigentlich muss sich die Konstanzer Gruppe von Fridays for Future in dieser seemoz-Reihe nicht mehr vorstellen: Das tun die engagierten Klimaschützer:innen regelmäßig mit ihren Kundgebungen und Demos. Die nächsten Aktionen sind für den Klimastreiktag am 1. März vorgesehen.

Unser Anliegen: Die Klimakrise verändert immer schneller unser Leben und unsere Umwelt. Fridays for Future startete 2019 mit dem Anspruch für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen. Allerdings ist die Klimakrise kein Zukunftsproblem. Schon heute sind ihre Folgen katastrophal und zum Teil nicht mehr umzukehren, besonders für den globalen Süden. Und die Politik? Immer noch auf dem (fossilen) Holzweg. Kleine Erfolge konnten in den vergangenen Jahren errungen werden. Aber die sind nicht genug! Die Stadt Konstanz verfehlt die Ziele ihrer eigenen Klimaschutzstrategie. (Informationen dazu auf unsere Webseite.) Ein Verhalten, dass wir nicht akzeptieren. Deswegen gehen wir weiter auf die Straßen. Wir kämpfen für die 1,5 Grad Grenze, den sozial-ökologischen Wandel und Klimagerechtigkeit. Unser Versprechen an die Politik: „Wir kämpfen, bis ihr handelt!“

Wie wir arbeiten: Ein Hauptteil unserer Arbeit besteht darin, regelmäßig Klimastreiks zu organisieren. Das sind zum einem die globalen Klimastreiks im März und September, aber zum anderen reagieren wir auf andere Anlässe wie der Jahrestag des Klimanotstands oder der Klimaschutzstrategie. Daneben versuchen wir auch gezielt mit Politiker:innen in Konstanz zu reden und so Input zu konkreten Maßnahmen im Klimaschutz zu geben. Dafür schauen wir genau hin, was die Stadt im Klimaschutz macht und verspricht zu machen. Quasi Lobbyismus für das Klima und einen sozial-ökologischen Wandel. Zusätzlich halten wir gelegentlich Vorträge, zeigen Filme und beteiligen uns an Podiumsdiskussionen, um über die Klimakrise, ihre Folgen und unsere Handlungsoptionen zu informieren.

Uns gibt es seit: 1. Februar 2019

Wir sind derzeit: 20 Aktive

Wir finanzieren uns durch: freiwillige Spenden

Wir wünschen uns: System change, not climate change!

Das waren bisher unsere größten Erfolge:

Klimanotstand 2019, Klimaschutzstrategie 2021 der Stadt Konstanz

Größte Demonstration am 20. September 2019 mit über 10.000 Teilnehmenden

Über 1 Jahr Klimacamp am Pfalzgarten

Wir würden uns über Mitstreiter:innen freuen, und zwar über viele neue und begeisterte Menschen, die Lust haben, sich mit uns für mehr Klimaschutz zu engagieren. Jede:r ist willkommen und es gibt viele unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten. Sei es bei der Planung von Demonstrationen, Vorträge, Gespräche mit Politiker:innen, Öffentlichkeitsarbeit oder bei der Organisation von anderen kreativen Aktionen.

Uns kannst du hier erreichen: Wir treffen uns jeden Dienstag um 19 Uhr im Cafe Mondial. Komm gerne vorbei und schnupper rein. Ansonsten sind wir jederzeit über unsere Kanäle oder per Mail (konstanz@fridaysforfuture.de) erreichbar.

Wir sind auch online präsent:

Webseite: www.fridaysforfuture-konstanz.de

Instagram: fridaysforfuture.kn

Facebook: FridaysForFutureKonstanz