„Die Provinz lebt“: Seebrücke Konstanz

Noch immer ertrinken Tausende auf der Flucht über das Mittelmeer – und die Politik baut weiter an der „Festung Europa“. Sie wollen sich engagieren und etwas für eine humanere, zukunftsfähige, solidarischere Gesellschaft tun – wissen aber nicht wo? In unserer Serie stellen sich basisnahe Projekte vor, die noch Mitstreiter:innen suchen.

Name: Seebrücke Konstanz

Unser Anliegen: Die Seebrücke ist eine internationale Bewegung, getragen von verschiedenen Bündnissen und Akteur*innen der Zivilgesellschaft. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der Flucht und erwarten von der deutschen und europäischen Politik sofort sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung und eine menschenwürdige Aufnahme der Menschen, die fliehen mussten oder noch auf der Flucht sind – kurz: Weg von Abschiebung und Abschottung und hin zu Bewegungsfreiheit für alle Menschen.

Wie wir arbeiten: Wir organisieren Veranstaltungen/Vorträge, um auf die Situation der zivilen Seenotrettung und der Flüchtenden aufmerksam zu machen. Wir machen Infostände zum gleichen Thema und führen politische Gespräche auf kommunaler und Landesebene, um an der Situation etwas zu verändern.

Uns gibt es seit: Juli 2018

Wir sind derzeit: elf Aktive

Wir finanzieren uns durch: Spenden und Eigenmittel

Wir wünschen uns:

… dass keine Menschen mehr auf der Flucht sterben (müssen);

… dass diejenigen, die Menschenleben auf dem Mittelmeer retten, nicht weiter kriminalisiert werden;

… dass niemand mehr fliehen muss.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Dass sich die Stadt Konstanz im Oktober 2018 zum „Sicheren Hafen“ erklärt hat und seit einigen Jahren eine Patenschaft für ein Schiff der Seenotrettungsorganisation Sea-Eye übernommen hat – dies als erste Stadt Deutschlands.

Aber es gibt auch Probleme. Dass wir zwar mit unseren Forderungen sehr präsent sind, aber sich die Situation für Flüchtende und Geflüchtete leider stetig verschlechtert und die zivile Seenotrettung weiterhin stark kriminalisiert wird.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: Alle, die Lust haben mitzumachen sind herzlich willkommen.

Uns kann man hier erreichen:

Seebrücke Konstanz, Postfach 102132, 78421 Konstanz

E-Mail: konstanz@seebruecke.org.

Wir treffen uns monatlich (meistens am zweiten Donnerstag im Monat) in den Gemeinschaftsräumen in der Dammgasse 8

Wir sind auch online präsent:

auf Facebook

und auf Instagram

Unsere Serie „Die Provinz lebt“ wird fortgesetzt. Zuletzt erschienen Beiträge des Weltladens Konstanz, des Buchladenkollektivs Schwarze Geiß, von ProAmazonia, Fridays for Future Konstanz, Habitat-Grenzbach, Café Mondial, Friedensinitiative Konstanz, Terre des Femmes, Sea-Eye, Catcalls of Konstanz, Klimaplan Markdorf, Feministisches Antifaschistisches Kollektiv, Infokneipe Konstanz