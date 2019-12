Zeit für Jazz

Am Mittwoch gibt es in Konstanz einen Jazz-Abend der Edelklasse, der auch Nicht-Jazzern musikalisch viel zu bieten hat. Im Kulturzentrum am Monster tritt eine hochkarätige Besetzung um Patrick Manzecchi und die gefeierte Sängerin Lyambiko zur musikalischen Einstimmung auf Weihnachten an – natürlich zu einer der etwas liebenswerteren Art, bei der einem neben dem Herzen auch das Hirn aufgeht. Kurzum: Nix wie hin, es lohnt sich.

Lyambiko ist derzeit die erfolgreichste deutsche Jazz-Sängerin. Als Gewinnerin des renommierten ECHO-Preises im Jahre 2011 und zudem gleich mehrmals mit dem German Jazz Award ausgezeichnet, weist sie traumhafte Chart-Platzierungen auf. Musikalisch ihr zur Seite stehen am Mittwoch weitere bekannte Musiker: Der mehrfach mit renommierten Preisen bedachte Gitarrist Torsten Goods ist seit 2006 bei ACT Music unter Vertrag. Er repräsentiert die Deutsche Jazzgitarre wie kaum ein zweiter und hatte bereits die Chance, mit George Benson, Les Paul und Bireli Lagrene zu konzertieren. Derzeit tourt er unter anderem mit Sarah Connor.

Der umtriebige Mannheimer Trompeter und Flügelhornist Thomas Siffling ist ebenfalls mehrfacher Preisträger und aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Unterstützt auf einer Tour, die ebenfalls in Konstanz Halt macht, wird diese illustre Frontline von ebenso illustren Musikern, die allesamt hinlänglich bekannt sind: Martin Meixner am Flügel und an der Orgel, Matthias TC Debus am Bass und dem Konstanzer Patrick Manzecchi am Schlagzeug.

Das Ergebnis: Eine unterhaltsame, musikalisch abwechslungsreiche und kurzweilige Einstimmung auf Weihnachten – und was sich musikalisch halt so draus machen lässt …

MM/red (Foto: P. Manzecchi)

Konzert mit Lyambiko (Gesang), Thomas Siffling (Trompete), Torsten Goods (Gitarre), Martin Meixner (Piano & Organ), Matthias TC Debus (Bass), Patrick Manzecchi (Drums)

Mittwoch 18. Dezember 2019, 20 Uhr, Kulturzentrum am Münster, Eintritt 22/18 €, Reservierung: Tel +49 7531 52639 oder info@jazzclub-konstanz.de