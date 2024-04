Schnuppertag: Girls’Day und Boys’Day

Der Girls’Day und Boys’Day am 25. April 2024 steht unter dem Motto „Jetzt kommst Du!“. Für Konstanz organisiert ihn die städtische Chancengleichheitsstelle federführend. Die Aktionstage bieten die Chance, Berufe kennenzulernen, die SchülerInnen sonst eher selten für sich in Betracht ziehen.

Mädchen spielen mit Puppen, Knaben mit dem Modellbaukasten – dieses alte Klischee erscheint überholt, und doch ist die Berufswahl noch immer stark vom Geschlecht abhängig. Das soll sich aber langsam ändern. Sowohl die Stadt Konstanz als auch die HTWG laden Schülerinnen und Schüler am Donnerstag ein, Berufe kennenzulernen, die noch immer bevorzugt vom anderen Geschlecht ergriffen werden.

Hierzu erklären die Veranstaltenden:

Die Aktionstage sind das weltweit größte Programm zur beruflichen Orientierung, das den Gedanken einer Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees fördert und individuelle Erfahrungsräume schafft. SchülerInnen ab Klasse 5 besuchen Betriebe oder Hochschulen, treffen auf Vorbilder in Berufen, die ihnen Mut machen, die Vielfalt der Berufswelt und Studiengänge für sich zu entdecken.

Der Girls’Day findet für Mädchen in Bereichen statt, in denen der Frauenanteil nach wie vor unter 40 Prozent liegt. Dies sind u.a. Bereiche in der IT, im Handwerk, in den Naturwissenschaften oder in der Technik. Am Boys’Day lernen Jungen schwerpunktmäßig Berufe und Studiengänge in der Pflege, in der Erziehung, in Dienstleistungsbereichen oder in der Sozialen Arbeit kennen – Bereiche, in denen der Männeranteil wiederum unter 40 Prozent liegt. Aus aktuellen Befragungen gehen sowohl die Wirkung als auch die Wichtigkeit der Aktionstage für die Jugendlichen hervor..

Vielfalt in der Berufswelt fördern

Aus aktuellen Befragungen der Teilnehmer*innen geht sowohl die Wirkung als auch die Wichtigkeit der Aktionstage für die Jugendlichen hervor. Mit 78 Prozent der befragten Schülerinnen und 83 Prozent der Schüler gab ein Großteil der Befragten an, ein Tagespraktikum sei für sie (sehr) hilfreich, um sich über Berufe und die Arbeitswelt zu informieren. Rund zwei Drittel der befragten Jugendlichen gaben sogar an, der Girls’Day und Boys’Day habe ihnen konkret dabei geholfen, eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was sie später beruflich machen wollen.

Die Zahlen aus dem vergangenen Jahr verdeutlichen das Potenzial des Aktionstages. Nach dem Boys’Day 2022 konnten sich deutlich mehr Schüler, die am Aktionstag einen Einblick in einen sozialen oder erzieherischen Beruf erhalten haben, vorstellen, in einem solchen Beruf zu arbeiten, als vor der Teilnahme (Anstieg von 17 % auf 27 %). Nach der Teilnahme am Girls’Day konnten sich ebenfalls deutlich mehr Schülerinnen vorstellen, einen Beruf der Informationstechnologie oder Informatik zu ergreifen (Anstieg von 12 % auf 21 %).

HTWG: Offener Campus für Entdeckerinnen

Im Rahmen des bundesweiten Girl’s Day öffnet die HTWG am 25. April ihren Campus. Mädchen von der fünften bis zur zehnten Klasse sind eingeladen, die Welt der IT, Naturwissenschaften und Technik an der HTWG Hochschule Konstanz zu entdecken.

Beim Girl’s Day lernen Mädchen unterschiedliche Studienbereiche, Berufsfelder und studentische Projekte aus den Bereichen IT, Naturwissenschaften und Technik kennen. Anhand von praktischen Beispielen können die Teilnehmerinnen in den modernen Laboren der Hochschule zudem selbst aktiv werden. Die Teilnehmerinnen haben beim Girl’s Day die Möglichkeit, sich über ein technisches Studium zu informieren, zu experimentieren und herauszufinden, ob sie Interesse an MINT-Themen haben.

Für die Programmpunkte aus den Fakultäten Bauingenieurwesen sowie Elektro- und Informationstechnik ist eine Anmeldung noch bis zum 24. April möglich. Die Teilnehmerinnen können u.a. den Beruf Bau- und Umweltingenieurin kennenlernen, eine Holzbrücke bauen und lernen, wie man einen Roboter programmiert oder eine Solaranlage entwirft. Die Teilnahme am Girl’s Day ist kostenlos.

Anmeldung & Weitere Informationen

Die Anmeldung ist für die meisten Angebote noch bis 24. April möglich:

https://www.girls-day.de/ und http://www.boys-day.de.

Formulare zur Schulfreistellung, Informationen für Eltern (auch fremdsprachige) etc. finden sich hier: https://www.girls-day.de/aktuelles/girls-day/auf-einen-blick und https://material.kompetenzz.net/boys-day/jungen-schulen-eltern

