Weinfest, Comedy, Klettern und Elektroliebe

Die Idee wurde aus der Not der besonderen Umstände heraus geboren, nachdem das kulturelle Leben durch die Pandemie zusammenzubrechen drohte. Die „Konstanzer Sommerwiese“ nutzt das Bodenseestadion als Bühne für die unterschiedlichsten Veranstaltungen mit KünstlerInnen (fast) aller Sparten. Das Angebot im verbleibenden August reicht vom Weinfest mit allem Drum & Dran über Comedy und Sport-Kurzfilme bis zu „Elektro Liebe Picknick“, ehe das Programm dann im September in die Zielkurve geht.

Das Festival wurde kurzfristig von Konstanzer Veranstaltern auf die Beine gestellt und ist wegen der beschränkten Zuschauerzahlen wirtschaftlich ein Wagnis – aber vielleicht auch ein Test für die nächsten Jahre, denn wer weiß schon, ob das Virus nicht bleibt?

Die Veranstalter erklären zu ihrem Konzept: „Unser Ziel ist es, über die Corona-Zeit in der Stadt Konstanz ein Musik- und Kulturprogramm zu präsentieren. Im Bodenseestadion sollen Konstanzerinnen und Konstanzer und ihre Gäste dem Corona-Alltag entfliehen und spannende, humorvolle, nachdenkliche und besinnliche Unterhaltung erleben können. Mit einem professionellen Einlass- und Hygienekonzept sorgen die Veranstalter für die Einhaltung aller gesetzlicher Regularien und Auflagen. Neben dem Musik-, Kultur- und Kinoprogramm soll die Infrastruktur auch für andere kulturelle Veranstaltungen und Konzepte genutzt werden.“

Abstand ist gesichert

„Um den vorgeschriebenen Abstand zu gewährleisten, werden große Kreise mit 1,6 Metern Abstand zueinander auf den Fußballrasen des Bodenseestadions eingezeichnet. Jede Besuchergruppe bekommt einen eigenen Kreis zugewiesen, in welchem gemütliche Sitzgelegenheiten, Picknickdecken oder Bierbänke, auf sie warten. Von allen Plätzen hat man Sicht auf die 120 Quadratmeter große Bühne, die unter anderem auch mit einer Leinwand für Open-Air-Kino ausgestattet sein wird.“

Bereits am 20.08. ist um 20:00 Uhr Heinrich del Core zu Gast (Einlass ab 19:00 Uhr). Mit dem schwäbischen Charme eines echten Halbitalieners versammelt er in seinem Best-of-Programm die schönsten und lustigsten Geschichten der letzten Jahre. Der Künstler wurde 1961 als Sohn eines italienischen Gastarbeiters in Rottweil geboren und entschied sich zunächst für eine Zahntechnikerlehre, ehe es ihn im reifen Alter von Mitte dreißig auf die Bühne zog, wo er sich vom Comedy-Zauberer zum Standup-Comedian und Kabarettisten entwickelte – ein Metier, das von der Zahntechnik ja so weit auch wieder nicht entfernt ist.

Weinfest

Ein Publikumsmagnet verspricht selbst unter diesen Umständen das Weinfest zu werden, das ab Freitag, 21.08., drei Tage lang über die Bühne (und durch die Kehlen) geht. Mit dabei sind vertraute Stimmungskanonen wie der MV Allmannsdorf, der FZ Niederburg, die Fahnenschwinger Niederburg, die Deienmooser Gretleband und der MV Eintracht Petershausen. Freitag und Samstag 18:00-23:00 Uhr, Sonntag 10:00-15:00 Uhr.

Am 28. August macht die European Outdoor Film Tour Station in Konstanz (Einlass 19:00 Uhr, Ende 22:00 Uhr). Zu sehen sind neun Kurzfilme mit Sportarten wie Klettern, Skifahren, Mountainbiken, Snowboarden uvm. in einer Gesamtlänge von 120 Minuten.

Das letzte Event im August wird dann am 29. „Elektro Liebe Picknick“ (Einlass 19:00 Uhr). Das ist eine große Portion Elektroliebe mit Eis, Sahne und nem Hütchen oben drauf. Dazu macht sich Niconé (Dantze/Katermukke) auf den langen Weg von Berlin nach Konstanz, der seit 2007 ein wichtiges Mitglied der weltweiten elektronischen Musik-Szene ist. Bene, die Konstanzer-Hälfte der Brüder Grimm und einer der Macher der legendären Veranstaltungsreihe Sunset Sounds, begleitet das Publikum bei dieser Gelegenheit musikalisch in die Nacht.

Wegen der auf 499 ZuschauerInnen begrenzten Kapazitäten wird dringendst empfohlen, Tickets im Vorverkauf im Internet zu besorgen, an der Abendkasse können sie knapp werden:

https://sommerwiese-kn.de.

MM/red (Bild: Heinrich del Core © Fotograf Hubert Braxmaier)