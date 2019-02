Man kennt ihn aus vielen Film- und Fernseh-Produktionen, den in Zürich lebenden deutschen Schauspieler Thomas Sarbacher. Die Literatur nimmt bei ihm seit vielen Jahren schon eine zentrale Rolle ein. Neben zahlreichen Lesungen liest er Hörbücher ein, konzipiert eigene Literaturreihen und Theaterproduktionen, gehört zum Stamm-Vorleser des Schweizer „Literaturclubs“. Am 13. Februar 2019 ist er zu Gast bei der „ausLESE“ – einer Lese- und Gesprächsreihe der Stadtbibliothek Konstanz.

Die Stadtbibliothek bittet auch 2019 wieder zu Gast und lädt zu ihrer beliebten ausLESE ein. Einer Lese- und Gesprächsreihe, die Judith Zwick im vergangenen Jahr konzipiert hat und auch in diesem Jahr moderiert. Gemeinsam mit den geladenen Autorinnen und Autoren zieht sie einen Abend lang durch deren Gesamtwerk – man liest aus, liest daraus vor und spricht miteinander. Die Veranstaltungsreihe bittet aber auch Menschen zu Gast, die sich mit literarischen Texten auseinandersetzen – als Literaturkritikerin oder als Schauspieler. Dann wird die literarische ausLESE eine biographische und es stellen sich Fragen wie: Warum lesen wir überhaupt? Welche Bücher faszinieren uns? Was hat die Literatur mit uns, mit unserem Leben zu tun?

Zum Auftakt der Reihe in 2019 reist der in Zürich lebende deutsche Schauspieler Thomas Sarbacher an. Viele kennen ihn aus zahlreichen Film- und Fernseh-Produktionen – aus ARD, ZDF und dem Kino. Seine Laufbahn begann er auf der Bühne der Bremer Shakespeare Company. Später folgten Engagements an diversen Theatern, unter anderem in Konstanz, Zürich und Hamburg. Bis heute ist er für Film, Fernsehen und Theater tätig. Die Literatur nimmt bei Thomas Sarbacher heute eine wichtige Rolle ein: neben zahlreichen Lesungen, liest er Hörbücher ein, konzipiert jedoch Literaturreihen und erarbeitet eigene Theaterproduktionen.

Wie lässt sich der Schauspieler Thomas Sarbacher zu einem Roman verführen? Welches Buch hat ihn in den vergangenen Jahren bewegt? Und wie bereitet er sich eigentlich auf eine literarische Rolle vor? Die Stadtbibliothek lädt alle Interessierten zum Gespräch und zur Lesung mit Thomas Sarbacher ein und die Spitalstiftung Konstanz auf einen Wein im Anschluss.

Die Gesamtreihe und den Abend konzipiert und moderiert Judith Zwick.

MM (Foto: Luiz Kuhn)

Termin : Mittwoch, 13. Februar, Beginn: 19.30 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr. Ort: Wolkenstein-Saal, Kulturzentrum am Münster Konstanz, Wessenbergstraße 43. Eintritt: 10 € ermäßigt und 12 € (inkl. Apéro). Tickets in der Stadtbibliothek Konstanz oder unter bibliothek@konstanz.de.