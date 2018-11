Türke in Deutschland – ein hörBARes Erlebnis

Der Journalist Sammy Khamis und der Kultur­wissenschaftler Özkan Ezli (Universität Kon­stanz) diskutieren kommenden Don­ners­tag gemeinsam mit ihren Gästen das ARD-Radio­fea­ture „Türke in Deutschland. Ein Feature über das ‚Making Of‘ der größten Minderheit“. Es ist die zweite Veranstaltung der Konstanzer hörBAR, die im Herbst und Winter 2018/19 vier Produktionen der öffentlich-rechtlichen Radiosender präsentiert.

Die türkische Gesellschaft ist tief gespalten, die Konflikte in der Türkei sind hier längst angekommen. Und die Deutschtürken müssen sich, so scheint es, einmal mehr entscheiden zwischen „Loyalität“ oder „Landesverrat“. Hierzulande hat jeder eine Meinung zur Türkei und zum „Türken“, auch wenn die wenigsten enge Kontakte pflegen zu einer oder einem der rund drei Millionen Türkeistämmigen.

Die Konstanzer hörBAR im Gewölbekeller bietet ihren Gästen Radio als gemeinsames Erlebnis. Eine Stunde lang einfach zuhören und anschließend mit den JournalistInnen ins Gespräch kommen. Die hörBAR im Gewölbekeller präsentiert zwischen Oktober 2018 und März 2019 vier Radiofeatures. Es sind ausgewählte Hörstücke, die den Spagat schaffen zwischen Qualitätsjournalismus und Radiokunst: sie recherchieren, informieren, reflektieren und kreieren zugleich ein anspruchsvolles Hörerlebnis.

Das Feature gibt einen Einblick in die „türkische Community“ und bleibt dabei nicht vor den Türen türkischer Cafés stehen. Sein Autor Sammy Khamis (Foto) besucht Familien, die sich über Erdogan zerstreiten, hört jungen deutsch-türkischen Nationalisten zu, zeigt, wie es sich so lebt zwischen den Stühlen und fragt: Warum sich viele Deutschtürken nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft fühlen? Weshalb vielen Türkeistämmigen die Ablehnung Deutschlands so viel Kraft gibt? Und warum Worte wie „Leitkultur“ und „Integration“ zu Kampfbegriffen werden? Liegt das an den Parallelstrukturen der größten Minderheit? Oder liegt das auch an Deutschland und den Deutschen?

MM

Termin: 15. November | Uhrzeit: 20 Uhr | Ort: Gewölbekeller im Kulturzentrum am Münster Konstanz | Eintritt: Fünf Euro | Tickets: info@raum3.info oder Abendkasse ab 19:30 Uhr

Veranstalter: Kulturamt Konstanz, Konzeption & Moderation: Judith Zwick

Mehr Infos: www.raum3.info