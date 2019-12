SplitterNacht: Grenzüberschreitende Wundertüte

Durch den Abend im K9, an dem auch bei der 131. Ausgabe der Splitternacht am 5. 12. mit allerlei Überraschungen gerechnet werden darf, führt Gregor Schaller aus Bern (Bild). Er nennt sich selbst Comedian, Simulant und Bunter Hund. Sein Humor ist oft trocken bis staubig und grau bis schwarz. Am liebsten ist es ihm, wenn das Publikum lacht, aber keine Ahnung hat wieso. Auf der Suche nach schlech­ten Ideen verblüfft er das Publikum mit seinen durchaus logischen aber doch recht abwegigen Gedanken. Hier geht es zum ganzen Paket.

Das Programm wird diesmal wieder von Künstlern aus Deutschland und der Schweiz bestritten. Lutz Endres, 20 Jahre alt, kommt aus Hilzingen, spielt seit 11 Jahren Gitarre und seit 8 Jahren in einer Band. Nun will er eine „Solo-Karriere“ starten, mit Gitarre, Gesang und witzigen Texten. Lena Günther schreibt, seit sie denken kann, eigene Texte zu allen möglichen Themen und ist damit schon in kleinem Rahmen aufgetreten. In der Splitternacht will sie den „nächsten Schritt“ wagen.

Fabian Würth, Schweizer Komiker aus dem Schweizer Kanton Aargau, bezeichnet seine Frisur als „ausgefallen“. Dafür haben Glatzköpfe nie viel um die Ohren, findet der 40-Jährige Aargauer Komiker. Er war in 2018 als Newcomer des Jahres für den SRF 3 Young Talents Comedy Award nominiert. Die Froschköniginnen Katja, Margit und Sabine sind drei flotte Sängerinnen mit langjähriger Chorerfahrung. Mit Wortwitz, Augenzwinkern und Feingefühl singen sie humorvolle deutsche Popsongs im A Capella-Stil.

Der Schweizer Comedian Javier Garcia beschreibt seine Erlebnisse als Schweiz-Spanier. Originell, spannend und mit schnellen Pointen. Javier Garcia ist bekannt aus diversen TV-Shows wie Comedy aus dem Labor, Stand-Up! oder StandUpMigranten. 2013 gewann er außerdem den Publikumspreis des Swiss Comedy Awards.

Die Konstanzer Band „Between Blackbirds“ besteht aus Drummer (Tobias), Bassistin (Lena), Gitarrist (Niels) und einer Sängerin (Bernadette). Sie werden eigenkomponierte Stücke in Richtung „Alternative“ spielen.

Für das typische Flair des Varietétheaters sorgt die Pianistin Elena. Das endgültige Programm steht wie immer erst am Abend fest. Die Angaben sind ohne Gewähr, die Auftritte sind unzensiert, und mit Überraschungen ist jederzeit zu rechnen.

„BÜHNE FREI!“ heißt es einmal im Monat für Profis, Amateure und Dilettanten bei der SplitterNacht in der ehemaligen Paulskirche. Mehrere Kurzauftritte mit Kleinkunst, Comedy, Musik, Tanz, Kabarett, unterhaltsam moderiert im Stile eines Varietés, lassen keine Langeweile aufkommen. Zuweilen gibt das für Künstler, Zuschauer und Organisatoren so manche Überraschung. Wann? Donnerstag, 5. 12., 20 Uhr. Wo? Kulturzentrum K9, Hieronymusgasse 3, 78462 Konstanz. Eintritt: Abendkasse 10/9/8 Euro (regulär/ermäßigt/K9-Mitglieder), Rabatt im Vorverkauf

Kartenreservierung info@k9-kulturzentrum.de oder Tel 07531-16713 Vorverkaufsstellen in Konstanz: Buchkultur Opitz, St. Stephansplatz 45, Neu! Heimathafen – Restaurant Café Bar, Chérisystr. 3, K9 – Bar im Foyer, Hieronymusgasse 3, K9 – Büro, Talgartenstr. 4, Südkurier Service Center, Max-Stromeyer-Str. 178, Tourist Information Konstanz, Bahnhofsplatz Weitere Infos gibt es unter: www.k9-kulturzentrum.de

MM/hr