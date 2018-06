Sicher ist, dass die Rente nicht sicher ist

„Ich bekomme 920 Euro Rente, meine Miete beträgt aber schon 580 Euro. Da bleibt mir nicht viel übrig“, sagt Rentnerin Gisela B. aus Konstanz-Petershausen. Bei ihr ist die Altersarmut längst angekommen. Und wie ihr geht es 20 Prozent aller Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland, deren Einkommen unter dem statistischen Existenzminimum von 970 Euro im Monat liegt. Deshalb handelt die nächste Vortragsveranstaltung von seemoz e.V. von der Gefahr der Altersarmut.

Nicht vergessen: Morgen referiert Klaus Kirschner zum Thema „Altersarmut verhindern“. Er war fast 30 Jahre lang Bundestagsabgeordneter der SPD und zuletzt Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und Soziale Sicherung. Kirschner verfolgt die Rentenentwicklung seit Jahrzehnten und berät noch heute die Gewerkschaft ver.di in Rentenfragen. Und er weiß um die Problemgruppen:

• Selbstständige und Ein-Mann-UnternehmerInnen, die nie in die Rentenkasse einzahlten

• Langzeitarbeitslose, die mehr als fünf Jahre keine Arbeit hatten

• Geschiedene Frauen, die nicht oder nur kurz in die Rentenkasse eingezahlt haben

• BezieherInnen von Erwerbsminderungsrenten.

Aber nicht nur solche Menschen sind eingeladen: Alle, denen die soziale Sicherheit wichtig ist, sollten sich die Diskussion morgen nicht entgehen lassen: „Altersarmut verhindern“, 18 Uhr, Treffpunkt Petershausen, Benediktinerplatz, Konstanz.

MM (Foto: SPD-Fraktion/Jens Neumann/Edgar Rodtman)