seemoz e.V. lädt ein: Altersarmut verhindern

Ein Schreckgespenst geht um in Deutschland: Altersarmut. Viele Arbeitnehmer fürchten, dass ihre Rente nicht reichen wird, besonders Frauen sind gefährdet. Schon heute sind 20 Prozent aller Rentner*innen betroffen, haben also weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung zur Verfügung. Und die Gefahr wächst: Neuesten Studien zufolge könnte 2030 jeder dritte Rentner, jede dritte Rentnerin an Altersarmut leiden.

Wie setzt sich heutzutage der Rentensatz zusammen? Wie kann die Rente und wie können die Rentenbeiträge auf einem akzeptablen Niveau gefestigt werden? Welche Alternativen sind nötig, um Altersarmut zu vermeiden? Was können wir selber tun? Von solchen Fragen rund um das Schreckgespenst der Altersarmut handelt die nächste Vortragsveranstaltung von seemoz e. V.

Als Experten können wir Klaus Kirschner aus Oberndorf begrüßen. Er war fast 30 Jahre lang Bundestagsabgeordneter der SPD und zuletzt Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und Soziale Sicherung. Er verfolgt die Rentenentwicklung seit Jahrzehnten und berät noch heute die Gewerkschaft ver.di in Rentenfragen.

MM

Was: Altersarmut verhindern

Wann: Do, 28. Juni, 18 Uhr

Wo: Treffpunkt Petershausen, Konstanz, Benediktinerplatz