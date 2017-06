Schweizer Gäste bei der SplitterNacht

Durch die 119. SplitterNacht am heutigen Abend um 20 Uhr im K9 führt der Schweizer Comedy-Zauberer „Shorty“. Ein Schlawiner, der Geschichten erzählt und nebenbei mühelos frech und witzig zaubert, fast ohne Requisiten. Alltägliche Gegenstände verlieren in den Händen von Shorty ihre Bedeutung, trotzen jeder Logik und wandeln sich zur heiteren Poesie.

Franziska Kewes singt mit Gitarre auch eigene Lieder in englischer Sprache. Im Rahmen des 17. Kulturpreises Schwarzwald-Baar 2016 für Musik und Gesang erhielt sie einen Anerkennungspreis.

Die Enthüllungsjournalistin Gesine Geyer (Uta Klein) deckt auf! Exklusiv für die 119. Splitternacht hat sich Gesine Geyer im Schulwesen umgehört. Mittendrin und ganz nah dran erfahren wir, was Lehrer samstagnachts machen und wohin so manch Elternwunsch führen kann.

Der Konstanzer Performancekünstler Simon Weiland, führt seit April die Trilogie „Leave Paradise – An Hieronymus von Prag“ im K9 auf. Für uns stellt er einen kleinen Auszug aus dem dritten Teil vor: „Der Froschkönig“, der am 18. Juni zu sehen ist.

Gerd Gratias und Klaus Haase sind zwei ältere Jungs mit Gitarren, die schon vor 30 Jahren in einer Band gespielt haben. Die Stücke, die sie in den letzten Jahren fabriziert haben, gehen in Richtung Rock‘n Roll und CountryRock mit ausgereiftem Fingerpicking.

Die Tanzgruppe „Aloha hehele kahawai“ wird Hula-hawaiianischen Tanz darbieten. Die Leiterin Hannah-Ma Birgit Ammon aus Happerswil in der Schweiz will demnächst auch in Konstanz eine Tanzgruppe bilden.

Der Starjongleur Kaspar Tribelhorns begeistert mit seiner Show nicht nur das Publikum, sondern auch die Medien. Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten regelmäßig über seine Comedy-Jonglage-Show, seine Auftritte als Straßenkünstler und sein Spiel mit dem Feuer.

Eintritt Abendkasse: 10/9/8 Euro (regulär/ermäßigt/K9-Mitglieder)