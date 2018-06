Rund um die Evolution

Am Samstag, 23. Juni, wird die GBS-Hochschulgruppe (GBS = Giordano Bruno Stiftung) mit gleich zwei Beiträgen an der Langen Nacht der Wissenschaft in Konstanz teilnehmen.

Den ersten Programmpunkt bestreitet Prof. Dr. Dr. Gerhard Vollmer. Der Physiker und Philosoph gilt als Wegbereiter der Evolutionären Erkenntnistheorie und als Brückenbauer zwischen Natur- und Kulturwissenschaften. Sein Thema: „Wieso können wir die Welt erkennen?“ Der Mensch ist das klügste Lebewesen auf der Erde. Wie kommt das? Und warum sind wir nicht klüger? Sein Vortrag wird um 17.30 Uhr im Audimax der Universität Konstanz beginnen.

Als zweiten Programmpunkt bietet GBS das beliebte Grundschulprojekt „Evokids“ an. Hier können Kinder an verschiedenen Spiel- und Bastelstationen sowie anhand von Kurzfilmen das spannende Thema der Evolution erforschen. Aber mit Sicherheit können auch Erwachsene bei diesem Thema noch einiges lernen. Dieses Programm findet von 17 bis 22 Uhr im Raum G 300 der Universität Konstanz statt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist bei der Langen Nacht der Wissenschaft kostenlos. Man muss sich lediglich ein Teilnahmearmband an einem der Veranstaltungsorte oder an den Bushaltestellen Schottenplatz, Bahnhof, Sternenplatz oder Zähringerplatz besorgen.

Nähere Infos und das restliche Programm gibt es hier.

MM