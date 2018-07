„Mayors for Peace“ zeigen Flagge

Die Bürgermeister von Hiroshima und Nagasaki gründeten 1982 ein Städtenetzwerk zur Abschaffung aller Atomwaffen. Diesem Netzwerk gehören inzwischen in 163 Ländern weit über 7000 Städte an, davon 567 in Deutschland. Auch Konstanz zählt seit Jahren dazu und wird nun erstmals aktiv, nachdem dieses Engagement lange Zeit in Vergessenheit geraten war. Jetzt wird es leider wieder aktuell.

Auf Anregung der Konstanzer Friedens-Initiative trat die Stadt Konstanz diesem Netzwerk vor gut 30 Jahren bei. Zum weltweiten internationalen „Flaggentag“ am 6. Juli wird in Konstanz erstmals die Flagge der „Mayors for Peace“ am Rathaus in der Kanzleistraße aufgehängt.

Um 9:30 Uhr findet auf der Kanzleistraße vor dem Rathaus eine kurze Kundgebung statt; es sprechen Oberbürgermeister Uli Burchardt und Maik Schluroff als Vertreter der Konstanzer Friedens-Initative.

P.S.: In Deutschland (im Fliegerhorst Büchel) lagern immer noch zwischen 20 und 30 US-amerikanische Atombomben des Typs B61, jede mit der Sprengkraft von 340.000 Tonnen Sprengstoff – das entspricht etwa 26mal Hiroshima. Der rote Knopf dazu liegt beim US-Präsidenten Trump.