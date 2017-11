Lou Marin: Gewaltfrei und anarchistisch

In der facettenreichen Welt des Anarchismus spielt seit jeher auch der gewaltfreie Anarchismus und anarchistische Pazifismus eine Rolle. Was aber zeichnet diese spezifische Strömung aus? Was sind die Grundlagen gewaltfrei-anarchistischer Theorie? Welche Persönlichkeiten haben diese Tradition des Anarchismus geprägt und welchen Einfluss hatte und hat sie auf emanzipatorische Protestbewegungen und auf anarchistischen, antimilitaristischen sowie gewaltfrei-revolutionären Aktivismus?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich der anarchistische Buchautor, Übersetzer und Mitherausgeber der Zeitschrift Graswurzelrevolution, Lou Marin, auf einer Veranstaltung im Café Mondial, Konstanz. Marin stellt in seinem Vortrag das neue Buch „Gewaltfreier Anarchismus und anarchistischer Pazifismus“ vor. Darin geht es nicht nur um Theorie – sondern auch um zahlreiche Beispiele gewaltfreier Aktion.

Lou Marin kennt sich da gut aus: Seit Ende der siebziger Jahre ist er in der Anti-Atom-Bewegung aktiv; er engagierte sich in der Friedensbewegung der achtziger Jahre sowie in antimilitaristischen, antisexistischen und antirassistischen Initiativen der neunziger Jahre. Seit 2001 lebt er in Marseille und arbeitet im dortigen Centre International de Recherche sur l’Anarchisme. Der exzellente Redner hat in den letzten Jahren mehrere Bücher über die libertären Schriften von Albert Camus herausgegeben.

Montag, 27. November, 19.30 Uhr: Lou Marin über „Gewaltfreiheit und Anarchismus“. Café Mondial, Palmenhauspark, Konstanz.

