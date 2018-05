Jüdische Kulturwochen am Bodensee, Teil 2

Seit April schon sind die Jüdischen Kulturwochen in vollem Gange. Auch im zweiten Teil finden sich viele, abwechslungsreiche Programmpunkte aus den Bereichen Geschichte, Kunst, Musik und Literatur. Die Lesungen, Konzerte und Vorträge werden in Konstanz, Meersburg, Überlingen, Radolfzell und Langenargen organisiert und können in den meisten Fällen kostenfrei besucht werden. Hier die Übersicht zum zweiten Teil der Jüdischen Kulturwochen.

So 13.5/ 19.00 Uhr, JUFA Literaturcafe Meersburg

Lesung von Gerald Steinacher: „Nazis auf der Flucht“

Gerald Steinacher ist Geschichtsprofessor in den USA und zusätzlich Autor. In seinen Büchern und Sammelbänden schreibt er über die Erinnerungskultur und Täterforschung im Nationalsozialismus. Sein Buch „Nazis auf der Flucht: Wie Kriegsverbrecher über Italien nach Übersee entkamen“ wurde 2011 mit dem National Jewish Book Award ausgezeichnet.

Mo 14.5/ 19.00 Uhr, Kulturzentrum Wolkensteinsaal Konstanz

Benefizkonzert für die jüdischen Hilfsorganisation Keren Hayesod

Die gesammelten Spenden vom Benefizkonzert kommen der Hilfsorganisation „Keren Hayesod“ zugute. Die Organisation unterstützt Holocaust-Überlebende, von denen viele heute noch unter der Armutsgrenze im gesellschaftlichen Abseits leben.

Di 15.5/ 19.30. Uhr, JUFA Literaturcafe Meersburg

Lesung von Alfred Bodenheimer: „Ihr sollt den Fremden lieben“

Rabbi Klein ist Gast in einer Fernsehshow, wenig später stirbt ausgerechnet in seinen Armen der Moderator. Als sich herausstellt, dass der eifersüchtige Freund des Toten am Tatort war und ein Motiv hatte, ist der Rabbi fest entschlossen, den Fall zu lösen. In seinem vierten Krimi bringt Alfred Bodenheimer, Professor für Jüdische Literatur und Religionsgeschichte, den beharrlichen Rabbi an seine Grenzen.

Mi 16.5/19.30 Uhr, Bürgersaal Konstanz

Do 17.5/19.00 Uhr, Augustinum Überlingen

Lesung von Michel Bergmann: „Alles was war“

In dem Buch „Alles was war“ erzählt Michael Bergmann die Geschichte von Juden, die nach Ende der NS-Zeit nach Deutschland zurückgekehrt und auch hier geblieben sind. In seinen Geschichten trifft Tragik auf Humor und er schafft es trotz aller ernsten Töne, feinsinnige Komik und Witz mit einzubringen.

Mi 23.5/ 19:30 Uhr, JUFA Literaturcafe Meersburg

Do 24.5/19.30 Uhr, Großer Sitzungssaal Landesamt Konstanz

Lesung von Johannes C. Bockenheimer: „Chuzpe, Anarchie und koschere Muslime“

Johannes C. Bockenheimer hat Politikwissenschaften und Nahostwissenschaften studiert. Anschließend volontierte er als Wirtschaftsjournalist und berichtete zusätzlich immer wieder aus Israel und den Palästinensischen Gebieten für die»Jüdische Allgemeine«, die »Zeit« und den »Evangelischen Pressedienst«.

So 27.5/ 19.00 Uhr, Astoria-Saal Kulturzentrum Konstanz

Mo 28.5/ 19.30 Uhr, JUFA Literaturcafe Meersburg

Lesung von Beni Frenkel: „Gar nicht koscher“

In seinem Buch „Gar nicht koscher“ schreibt Beni Frenkel, Redakteur beim Wirtschaftsmagazin »Saldo«, über den täglichen Schlamassel, als Jude durchs Leben zu gehen. Mit einer großen Portion Humor nimmt er komplizierte Bräuche, sich selbst und seine Mitmenschen auf die Schippe.

Di 29.5/ 19.30 Uhr, Theatersaal Augustinum Meersburg

Diavortrag von Landesrabbiner a. D. Joel Berger: „Marc Chagall“

Der Vortrag zeigt die Elemente und Motive jüdischen Lebens in den Bildern von Marc Chagall und will anhand dieser Motive seine tiefe Verbundenheit mit der jüdischen Tradition aufzeigen. Chagall malte immer wieder Synagogen und Juden mit Torarollen, die an seine russische Heimat erinnerten. Somit war er der einzige bildende Künstler des 20. Jahrhunderts, der seine russisch-jüdische Herkunft nicht verleugnete, sondern sie als Kunstquelle nutzte und offen präsentierte.

Mi 30.5/ 19.30 Uhr, JUFA Literaturcafe Meersburg

Lesung von Arnulf Moser: „Eliteerziehung im Dritten Reich“

Arnulf Moser ist Studiendirektor i. R.. In seinem Buch schreibt er über die Eliteerziehung im Dritten Reich am Beispiel der nationalpolititischen Erziehungsanstalt (Napola) Reichenau. Moser schreibt über jene Schüler, denen in solchen Anstalten eine Zukunft in höchsten Machtpositionen versprochen wurde.

So 03.6/ 19.00 Uhr, Weingarten Kulturzentrum Linse

Mo 04.6/ 19.30 Uhr, Kursaal Überlingen

Di 05.6/ 19.30 Uhr, Theatersaal Augustinum Meersburg

Mi 06.6/ 19.30 Uhr, Wolkensteinsaal Kulturzentrum Konstanz

Konzert von Robert Kreis: „Musikalische Hommage“ Eintritt: 20 Euro

In Robert Kreis „Musikalische Hommage“ lässt er einmalige Künstler wie Kurt Gerron, Paul O ́ Montis oder Willy Rosen für einen kurzen Moment wieder auferstehen und nimmt den Hörer mit auf eine Reise in das Jüdische Berlin der 1920 und 1930er Jahre.

Do 07.6/ 19.30 Uhr Bürgersaal Konstanz

Lesung von Helmut Fidler: „König Sigismund, das Konstanzer Konzil und die Juden“

Vor 600 Jahren stellte König Sigismund den Juden in seinem Reich einen Schirmbrief aus und garantierte ihren somit umfassende Freiheitsrechte. Diese Urkunde wurde in Konstanz gesiegelt und war der letzte Freiheitsbrief, der den Juden von einem römisch-deutschen König bzw. Kaiser ausgestellt wurde.

So 10.6/ 19.00 Uhr, Spiegelsaal Neues Schloss Meersburg

Lesung von Götz Aly: „Europa gegen die Juden 1880-1945“

Götz Aly ist Historiker und Journalist, seine Bücher u.a. „Warum die Deutschen – Warum die Juden“ werden in viele Sprachen übersetzt. Ohne die Schuld der deutschen Täter zu mindern, zeigt Götz Aly, wie Rivalität, Neid und Diskriminierung dazu beigetragen haben, den Boden für solche Gräueltaten zu bereiten. Er liefert im Blick auf die gesamteuropäische Geschichte ein neues, umfassendes Verständnis des Holocausts.

Mo 11.6/ 19.30 Uhr, JUFA Literaturcafe Meersburg

Lesung von Eva Gruberová und Helmut Zeller: „Geboren in KZ“

Als im April 1945 die Amerikaner das Lager Dachau befreien, stoßen sie überraschenderweise auf sieben Frauen mit Babys. Ein Wunder inmitten grauenvoller Zerstörung. Das Buch „Geboren im KZ“ erzählt die Geschichte von Eva und Miriam. Die beiden Frauen sind zwei der sieben jüdischen Mütter, die verschiedene KZs durch glückliche Zufälle überleben konnten. Eva und Miriam leben heute noch, und alle sieben Mütter finden sich nach dem Krieg wieder.

Di 12.6/ 19.30 Uhr Theatersaal Augustinus Meersburg

Mi 13.6/ 19.30 Uhr Großer Sitzungssaal Landratsamt Konstanz

Konzert/Lesung von Rabbiner Walter Rothschild: „Erzählungen aus seinem Leben und Lieder“

Der Berliner Rabbiner Walter Rothschild ist Weltbürger, Autor, Eisenbahn-Spezialist und Kabarettist, bekannt auch aus dem Berliner Tatort. Er erzählt mit britisch-jüdischem Witz, Charme und Biss Geschichten aus seinem Leben. Sein Gesang wird von Max Doehlemann am Klavier begleitet. Mit ihm zusammen gibt Walter Rothschild ein witziges, nachdenkliches und in jedem Fall kurzweiliges Programm ab. „Er ist die Ikone des Judentums in Deutschland“, schreibt der „Berliner Kurier“.

