Der kommende Samstag, 25. November, ist der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“. Schon an den Tagen zuvor werden überall in Konstanz blaue Fahnen („Frei leben ohne Gewalt“) flattern. Außerdem organisiert „Terre des Femmes“ zwei erlebenswerte Veranstaltungen: Einen Vortrag zu „Menschen­handel und Prostitution“ und eine Filmvorführung: „Jahrhundertfrauen“.

Die Hochschulgruppe von „Terre des Femmes“ zeigt den Film (s. Foto) bereits am Donnerstag: Kalifornien, Ende der 70er Jahre – eine wilde, inspirierende Zeit der kulturellen Umbrüche, Freiheit liegt in der Luft. Dorothea Fields (Annette Bening), eine energische und selbstbewusste Frau Mitte 50, erzieht ihren Sohn Jamie (Lucas Jade Zumann) ohne den Vater, holt sich aber Unterstützung von zwei jungen Frauen: Abbie (Greta Gerwig), die freigeistige und kreative Mitbewohnerin, und Jamies beste Freundin Julie (Elle Fanning), ein gleichermaßen intelligentes wie provokatives Mädchen. So verschieden sie sind, alle vier stehen füreinander ein – und es gelingt ihnen, eine Bindung für das ganze Leben zu schaffen.

Was: Filmvorführung „Jahrhundertfrauen“

Wann: 23.11., 18:45 – 20:45 Uhr

Wo: Raum A701, Universität Konstanz

Menschenhandel und Prostitution

Die Stadtgruppe von „Terre des Femmes“ lädt überdies zu einem Vortrag über „Menschenhandel und Prostitution“ der Terre des Femmes-Bundes-Vorstandsfrau Inge Bell ein: Menschenhandel – ein perfides Verbrechen. Die Täter agieren lautlos, skrupellos und grenzenlos. Ihre Opfer schweigen aus Angst und Scham. Die Profiteure bleiben unerkannt. Das macht die Ermittlungen so schwierig; die Dunkelziffern sind hoch. Inge Bell, Preisträgerin „Frau Europas“, Trägerin des Bundesverdienst-Kreuzes, Publizistin, Menschenrechtsaktivistin, Expertin für Menschenhandel, lässt nicht locker, recherchiert und veröffentlicht. Sie zeigt in ihrem Vortrag, wie das unfassbare System Menschenhandel hier und heute funktioniert.

Was: Vortrag von Inge Bell: „Menschenhandel – Moderne Sklaverei in Europa“

Wann: 24.11., 19:30 – 21:00 Uhr

Wo: Astoriasaal, Katzgasse 7, 78462 Konstanz

Eintritt: 7,- Euro, für Studierende und SchülerInnen mit Ausweis und vhs-Vortragskarte frei.

MM