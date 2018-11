Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Rund um die Gedenktage im November organisiert die VVN/BdA in Konstanz und Singen noch zwei Veranstaltungen: In Konstanz gibt es den Film „Wir sind Juden aus Breslau“ und in Singen die schon traditionelle Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am kommenden Sonntag auf dem Waldfriedhof. Beide Veranstaltungen werden von zahlreichen Organisationen zusätzlich unterstützt.

„Wir sind Juden aus Breslau“

Sie waren jung, blickten erwartungsfroh in die Zukunft, fühlten sich in Breslau, der Stadt mit der damals in Deutschland drittgrößten jüdischen Gemeinde, beheimatet. Dann kam Hitler an die Macht. Ab diesem Zeitpunkt verbindet diese Heranwachsenden das gemeinsame Schicksal der Verfolgung durch Nazi-Deutschland als Juden: Manche mussten fliehen oder ins Exil gehen, einige überlebten das Konzentrationslager Auschwitz. Der Heimat endgültig beraubt, entkamen sie in alle rettenden Himmelsrichtungen und bauten sich in den USA, England, Frankreich, und auch in Deutschland ein neues Leben auf. Nicht wenige haben bei der Gründung und dem Aufbau Israels wesentlich mitgewirkt.

14 Zeitzeugen stehen im Mittelpunkt des Films. Sie erinnern nicht nur an vergangene jüdische Lebenswelten in Breslau. Ihre späteren Erfahrungen veranschaulichen eindrücklich ein facettenreiches Generationenporträt. Einige von ihnen nehmen sogar den Weg in die frühere Heimat auf sich, reisen ins heutige Wrocław, wo sie einer deutschpolnischen Jugendgruppe begegnen. Gerade in Zeiten des zunehmenden Antisemitismus schlägt der Film eine emotionale Brücke von der Vergangenheit in eine von uns allen verantwortlich zu gestaltende Zukunft.

Film „Wir sind Juden aus Breslau“ am 15.11. in KN um 19 Uhr (Scala im Cine-Star KN)

Gedenken in Singen

Wie auch in den vielen vergangenen Jahren hat die VVN/BdA die Möglichkeit, am Volkstrauertag in Singen im Zuge der städtischen Veranstaltung eine kurze Ansprache am Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus zu halten. In diesem Jahr konnte Gerd Zahner für die Anprache gewonnen werden.

Die offizielle städtische Gedenkfeier in der Aussegnungshalle beginnt am 18. November um 11.20 Uhr. Die Dauer lässt sich nicht genau festlegen. Im Anschluss gibt es den Gang über den Friedhof zu den Denkmälern für die Gefallenen der Weltkriege und die Opfer der Zwangsarbeit. Die Ansprache am Stein für die Opfer des Nationalsozialismus wird voraussichtlich um 12.10 Uhr beginnen.

Singen am 18. 11. 2018, Waldfriedhof in Singen, um 11.20

