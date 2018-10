„Ehe noch die Blätter fallen …“

Ein Konzert gegen Krieg und Vergessen gibt es am Samstag in der Konstanzer Spiegelhalle. Erinnert werden soll dabei an das Ende des 1.Weltkriegs am 11. November vor 100 Jahren. Rund um den 11.11. gibt es darum dieses Konzert in Bregenz, Friedrichshafen und Konstanz: Künstler aus vier Staaten musizieren unter Leitung des Songwriters John Gillard (Foto), der auch selber zur Gitarre greift.

Die Wahrheit ist bei jedem Krieg das erste Opfer. „Ihr werdet zu Hause sein, ehe noch das Laub von den Bäumen fällt“, versprach Kaiser Wilhelm II im August 1914. Vier Herbste sollten ins Land ziehen, bevor ein bis dahin beispielloser Krieg sein trügerisches Ende fand und 17 Millionen Menschenleben forderte.

Unzählige Künstler haben seither mit ihren Texten und ihrer Musik Mahnmale errichtet, die all‘ die Grausamkeiten von so vielen Kriegen nicht vergessen lassen wollen. Ob Kurt Tucholsky in „Der Graben“ eindrücklich darum bittet, endlich die Fahnen wegzuwerfen, oder bei Sting in „Fragile“ die Tränen von den Sternen regnen: Ihre Worte gehen unter die Haut.

Unter der Leitung von John Gillard lebt eine Sammlung von großartigem Friedensliedern in konzertanter Weise weiter. An drei Abenden (Bregenz, Konstanz, Friedrichshafen) spielt er mit internationalen Künstlern aus vier Nationen gegen das Vergessen und erinnert an die zahllosen Kriegsleiden der Soldaten und Zivilisten, Frauen, Männer und Kinder. Die Künstler Ana Bienek, Felix Fritz, Robert Kopf, Mars Moriau, Edwin Wauters und Günter Weber haben das Programm gemeinsam zusammen gestellt.

Wo: Spiegelhalle Konstanz, Hafenstraße

Wann: Samstag, 13.Oktober, 20 Uhr

Eintritt: 20 (ermäßigt: 15; für Besitzer der Theater-Card: 10) Euro

Veranstalter: Stadttheater Konstanz – Initiative Stolpersteine – Konstanzer Friedens-Initiative – VVN-BdA Kreisvereinigung Konstanz – Keine Waffen vom Bodensee e.V.

MM/hpk (Foto: Stadt Hohenems)