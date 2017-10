Die Plastikbedrohung – ein Filmabend im Palmenhaus

Plastik ist überall: Es ist das Verpackungs­material überhaupt und versteckt sich auch dort, wo wir es kaum vermuten: Unsere Kleidung kann aus Kunststoffen hergestellt sein und unserer Kosmetik werden Plastik­kügelchen zugesetzt. Ein großer Teil der Plastikprodukte gelangt ins Meer und richtet dort großen Schaden an. Die Ursachen dieser gigantischen Müllproblematik und die Auswirkungen auf Meereslebewesen werden in diesem Film erläutert. Am Dienstag ist er im Konstanzer Palmenhaus zu sehen.

MM (Foto: Albatross at Midway Atoll Refuge von Chris Jordan unter CC BY 2.0)

Dienstag, 17.10., 20:00 Uhr Foyer des Palmenhauses