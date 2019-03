Die NSU-Monologe – NSU-Monologlari

Die NSU-Monologe sind ein dokumentarisches Theaterstück, das von den jahrelangen Kämpfen dreier Familien von NSU-Opfern berichtet. In den Erzählungen wird deutlich, wie zermürbend und einsam der Kampf der Angehörigen um die Wahrheit in einer von Rassismus geprägten Atmosphäre ist. Das Stück wird am 13. März um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Singen auf deutsch mit türkischen Untertiteln gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos, Besucher müssen sich aber vorher anmelden!

Der Kampf dieser Familien ist eine Auseinandersetzung mit Rassismus und mit der Verantwortungslosigkeit und Sensationslust der Medien, mit gesellschaftlicher Gleichgültigkeit und mit mangelnder Unterstützung zum Teil auch durch das nähere Umfeld. Die rassistische Atmosphäre, aus der heraus die Morde des NSU nicht einem neonazistischen Netzwerk zugeschrieben wurden sondern die Mordursachen in den Personen und dem Umfeld der Opfer gesucht wurden, ist nach wie vor vorhanden. Elif Kubaşık, Adile Şimşek und İsmail Yozgat zuzuhören, die die eigene Erinnerung an einen geliebten Menschen gegen die vermeintliche Wahrheit der Behörden und der Mehrheitsgesellschaft verteidigt haben, ist die Motivation des dokumentarischen Theaterstücks „NSU-Monologe“. Das Stück hat ebenso viele Facetten wie die Personen, auf deren Erzählungen es wortgetreu aufbaut: Mal behutsam, mal fordernd, mal wütend.

Gerçek için savaşan yakınını kaybetmişlerin hikayesi. Nsu monologlari üç ailenin yıllarca süren uzun savaşını anlatıyor.Yakınını kaybetmişlerin hikayesi. Elif Kubaşik, Adile Şimşek, ve İsmail Yozgat Irkçı içerekli toplumun içinde gerçeği ortaya çıkarmanın ne kadar zor ve ezici olduğunu anlatıyorlar.

Onlar ırkçı yetkililerle, sorumsuz ve Sensation hastası medyala, kayıtsız toplumun desteklememesi – ve çok yakın çevrelerinden bile – Durumlarıyla karşılaştılar. Katileri Nazi őrgūtlerinde ariyacaklarina maktülerin ailelerinde aradılar. Maktúlerin yakınlarının gerçeği aramakta karşılaştıkları zorluklar.

Bu tiyatro oyununu yazmamıza neden oldu. Bu tiyatro paçası mağdurların anlatkıklarını temel alıp gerçeğe çok uygun bir şekilde bazen ihtiyatlı, bazen talepli bazende kızgın bir şekilde hazırladık.

MM/hb (Bild: Singener Kriminalprävention)

Buch und Regie: Belgesel tiyatro/Yazar ve Yönetmen – Michael Ruf.

Das Stück wird in deutscher Sprache mit türkischen Untertiteln gezeigt.

Wann? Mittwoch, 13.3., 19.00 Uhr. Wo? Bürgersaal im Singener Rathaus, Hohgarten 2, 78224 Singen.

Wichtig: Teilnehmen können nur Interessierte, die sich vorher telefonisch oder schriftlich angemeldet haben. Nach Beginn der Veranstaltung wird niemand mehr in den Saal gelassen.

Infos & Anmeldung: Singener Kriminalprävention, Tel.: 07731/85-544, Mail: skp@singen.de

Eine gemeinsame Veranstaltung von: Leuchtlinie Baden-Württemberg, Beratung für Betroffene von rechter Gewalt, Partnerschaften für Demokratie Singen (SKP), Regionales Demokratiezentrum Konstanz. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert die Veranstaltung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.