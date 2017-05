Die Bühne rockt

Im Stadttheater Konstanz gibt es ein Wiedersehen mit Johnny Cash und Neil Young, passend zum Motto „Variations on America“ des Internationalen Bodensee­festivals. Anfang Juni bereits nimmt das Theater die überaus erfolgreichen Produk­tionen „I’m glad I found you“ und „It takes one to know me“ erneut ins Programm – eine Hommage an zwei Helden des Rocks. Oder: „Sunday Morning Coming Down “ – passend für den Cash-Besuch am kommenden Sonntag.

Gleich am 2.6. betritt Neil Young die Bühne, großartig verkörpert durch Ingo Biermann. „I’m glad I found you“ nähert sich der Musik und der Person Neil Youngs einerseits durch Kermanis Roman „Das Buch der von Neil Young Getöteten“, anderseits mittels der beteiligten Musiker. So entsteht ein Portrait des Musikers, weit abseits einer reinen Biographie. Im Mittelpunkt stehen seine Musik, seine Emotionen. Absolut authentisch gibt Axel Julius Fündeling den Vater, der seine von Dreimonatskoliken geplagte Tochter nur noch mit den Songs von Neil Young zur Ruhe bringen kann. Präsentiert werden auf der Bühne 19 Songs.

Es folgt am 4.6. der Johnny-Cash-Abend „It takes one to know me“ (Foto). Cash, der Zeit seines Lebens zwiegespalten war, wird von Ingo Biermann und André Rohde verkörpert. Wer Johnny Cash verstehen will, muss schon ganz ähnlich gestrickt sein. Und auch dann wird es schwierig. Er hat sich ja kaum selbst verstanden. „Sometimes I am two people. Johnny is the nice one. Cash causes all the trouble. They fight.”

Regisseur Wulf Twiehaus lässt die Protagonisten des Johnny-Cash-Abends am Theater Konstanz nicht einfach Cashs Leben nacherzählen. Das Stück ist ein Versuch, sich der Person Cash zu nähern. Der Zerrissenheit und Getriebenheit, der Ambivalenz des Menschen Johnny Cash. Wie könnte das besser dargestellt werden als mit zwei Schauspielern, die jeweils auf ihre Art, Johnny Cash ein Gesicht, eine Gestalt, eine Stimme geben?

Beide Abende versprechen ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse, geprägt durch die Musiker Stefan Gansewig, Frank Denzinger, Rudolf Hartmann und Albert Ketterl.

Und als besonderes Schmankerl kommt der Johnny Cash Abend am 29.7. um 19 Uhr auch auf die Open-Air-Bühne auf dem Münsterplatz.

Karten: Tel. 07531-900150

theaterkasse@konstanz.de, www.theaterkonstanz.de

MM/hpk (Fotos Theater Konstanz/Ilja Mess)