Ein illustrierter jiddischer Liederzyklus: „Im Traum ist mir besser, im Traum ist mir leichter. Im Traum scheint mir der Himmel blauer denn blau.“ (Joseph Papiernikow) Dieser Zyklus jiddischer Lieder von 1939 bis 1945 beschreibt die Unerschütterlichkeit von Kreativität und Kunst unter schwierigsten Bedingungen. Er wird begleitet von künst­leri­schen Videoprojektionen, die auch poetische Untertitel transportieren – ein visueller Wirbel aus Licht, Papier und geschriebenem Wort.

„Bluer than Blue“ ist sowohl eine Widmung an kreativen Widerstand als auch eine Erinnerung an die Kraft und Notwendigkeit von Kunst. „Bluer than Blue“ ist eine polnisch-jüdisch-deutsche Kooperation von international beachteten KünstlerInnen aus Krakau, Berlin und New York. Die Doppelpremiere fand 2011 in Krakau während des Internationalen Jüdischen Kulturfestivals und in der ehemaligen Oskar-Schindler-Fabrik statt.

Urszula Makosz – Gesang (Foto)

Christian Dawid – Klarinetten, Flöte

Michał Półtorak – Violine

Paweł Pierzchała – Klavier

Avia Moore – Videoprojektionen

Julia Makosz – Materialforschung

Das Konzert dauert 75 Minuten und findet am 28.10. ab 20 Uhr im Wolkensteinsaal des Konstanzer Kulturzentrums statt. Nach einer Pause wird der Abend mit jiddischen Tänzen ausklingen. Es spielen Christian Dawid und die schweizerisch-deutsche „The Other Klezmerband“. Die Tänze werden angeleitet – es sind keine Partner oder Vorkenntnisse erforderlich, und natürlich ist auch nur Zuhören und Zuschauen erlaubt.

MM

Eine gemeinsame Veranstaltung des Klezmerensembles „Street Melody“, der Jüdischen Gemeinde Konstanz, der Deutsch-Israelische Gesellschaft Bodensee-Region, der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Konstanz e.V. mit freundlicher Unterstützung des Kulturamt Konstanz.