Winfried Müller & Co. (16)

aus: Nebelhorn Nr. 38, Juni 1984, von Jochen Kelter

Wer bitte ist Winfried Müller? Ein Segen, daß es den „Südkurier“ gibt. Der nämlich hat immer eine Antwort parat. „Müller ist katholisch“, lesen wir in der Wochenendbeilage vom 19. Mai. Aber damit noch nicht genug: “ er stammt aus einer schlesischen Bauernfamilie, die es 1945 nach Bayern verschlagen hat.“ Und von dort – richtig geraten, zum „Südkurier“. „So hat er es zum Diplomvolkswirt gebracht“. So? Nein, nicht beim „Südkurier“. Beim Studium. Immerhin. Manch einem hat es ja schon die Sprache verschlagen. Indessen nicht allen.

„Sie schreiben im Südkurier“. Da steht es geschrieben. Daß Winfried Müller Briefmarken sammelt, zum Beispiel. Und daß er im „Südkurier“ schreibt. Tatsächlich! Sogar selbigen Tags. Und gar auf der Titelseite. „Wem nutzt dieser Kampf?“, fragt Winfried Müller in lockerer Anspielung auf die Streiks bei Druck und Metall1 und macht sich gleich die Schlagzeile draus. Winfried Müller offenbar nicht. Dies ist seinem Artikel ohne Mühe zu entnehmen. Sein Job ist es, „in verständlicher Art“ übers Wirtschaftliche zu schreiben, habe ich in dem kleinen Porträt gelesen, wo es auch ein Foto von Winfried Müller gibt. Wahrscheinlich hat er ja sowieso schon die 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Wenn ich so an den Wirtschaftsteil im „Südkurier“ denke. Und als Arbeitsgerät eine Papierschere zum Ausschneiden der Agenturmeldungen.

„Über die Verkürzung der Wochenarbeitszeit könnte man reden, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Erst nach weiteren Rationalisierungen wäre sie vertretbar.“ Dixit Winfried Müller. Erst wenn noch ein paar hunderttausend Leute auf die Straße geflogen sind, ja? Erst, wenn’s die Unternehmer nichts mehr kostet, weil die Roboter drin und die Leute draußen sind, wenn’s außer den leitenden Angestellten niemanden mehr gibt, dessen Arbeitszeit man verkürzen könnte? Willst Du das sagen, Winfried? Dann sag’s auch!

„Die Lage ist bedrückend.“ Du sagst es. Die 2,3 Millionen Arbeitslosen sagen es auch. „Das Konjunkturbarometer zeigt auf das schönste ‚Schön‘.“ Ach so? „Aus fast der gesamten Wirtschaft kommen hoffnungsvolle Berichte.“ Wenigstens sprachlich sollte der verdammte Aufschwung doch zu schaffen sein, was? „Produktion und Aufträge nehmen zu.“ Und erst mal die Arbeitslosenzahlen. „Die Wirtschaft könnte schneller als gedacht (wo soll ein Dipl. Volkswirt sein Deutsch hernehmen?) aus ihrer schwersten Krise der Nachkriegszeit herauskommen – da bricht über sie ein Arbeitskampf herein …“. Schmierentheater! Der Arbeitskampf bricht über sie, die Wirtschaft … Es ist zum Brechen. Die Müllers, Geißler, Blüm und Kohl vergießen vor versammeltem Publikum dicke Krokodilstränen und machen vorsorglich die Gewerkschaften für einen Aufschwung haftbar, der schon in die Hose gegangen ist, bevor er noch angefangen hat.

Und dann zieht er alle Register, die er in 20 Jahren Wirtschaftsjournalisterei und Philatelie gelernt hat. Es ist zum Erbarmen. Den „Ausgang der Urabstimmung“ hält er „lediglich“ für die „übliche Solidaritätsbekundung“. So einer schreibt also übers Eingemachte. Man sollte Dich ans Fließband schicken, Winfried! Und da müßtest Du Dich entscheiden, ob Du in einer Urabstimmung mit Ja und für 300 Mark Streikgeld in der Woche stimmst. Mit Frau und zwei Kindern. Bloß mal so. Du Bürogummi.



Jochen Kelters Glossen erschienen zwischen Dezember 1982 und März 1986 unter dem Pseudonym „Sunny" im Regionalmagazin Nebelhorn, Konstanz. Seine Kolumnen, die zumeist Leitartikel des damaligen Südkurier-Chefredakteurs Franz Oexle zerpflücken, reflektieren die großen Ereignissen der damaligen Zeit: Mit Kanzler Helmut Kohl (CDU) beginnen bleierne Jahre, die NATO-Aufrüstung löst eine breite Antikriegsbewegung aus, die IG Metall kämpft für die 35-Stunden-Woche, die USA überfallen Grenada, die Flick-Parteispenden-Affäre fordert ein paar Opfer …Sunnys Glossen zeichnen somit auch das Bild bewegter Jahre – mit Hausbesetzungen, Friedensblockaden, der zunehmenden Vernetzung regionaler Initiativen und Alternativzeitungen. Dazu gehörte das selbstverwaltete Nebelhorn, das 1980 zuerst als „Stadtzeitung für Konstanz" erschien, ab 1984 als „Regionalmagazin für Politik und Kultur" firmierte und bis 1989 über Ereignisse und Entwicklungen im westlichen Bodenseeraum berichtete.1986 erschienen die 35 Glossen im Drumlin-Verlag unter dem Titel „FINSTERE WOLKEN, VATERLAND. Die deutsche Provinzpresse greift ein". 35 Glossen. Mit einem Nachwort von Pit Wuhrer. Weil das Buch längst vergriffen ist, erscheinen die 35 Episoden nun als Online-Neuauflage auf seemoz, immer sonntags.

Verkürzte Wochenarbeitszeit, das ist für Müllers Winfried „eine Forderung“, die „vom gesamten Sachverstand als unbegründet und als gefährlich angesehen wird“. Und da ist ihm doch einfach so ein Freudscher in die Feder geflossen, was? Vom gesamten Vorstand, Winfried, nicht „vom gesamten Sachverstand“. Daß die beiden Dinge nicht mehr identisch sind, liegt einzig daran, daß die „Arbeiterführer im klassischen Sinn“ (kann dem mal jemand beibringen, was eine Adverbiale ist) nicht mehr das Sagen haben. Die man für ’ne Handvoll Zigarren zu einer Mark das Stück kaufen kann? Verstehst Du das unter „klassisch“, Winfried?

Heute geben „Mitglieder der ‚Intelligenzia‘, wie Dr. Hensche bei der IG Druck und Steinkühler bei der IG Metall“ „den Ton“ an. So ist das also. Jetzt verstehe ich auch den Satz in dem hübschen kleinen Porträt erst so richtig: Wer es nicht „zum Diplomvolkswirt gebracht“, sondern einfach nur sein Examen gemacht hat, der gehört zur Intelligenz. Und also zur „Intelligenzia“ – jene, die, da in der Lage freihändig bis hundert zu zählen, den Müllers suspekt vorkommen. So verschlägt’s einen zum „Südkurier“.

Sunny Juni 1984

Anmerkungen:

1 1984 kam es in der Metall- und der Druckindustrie zu erbitterten Arbeitskämpfen um die Einführung der 35-Stunden-Woche. Von April bis Juni streikten die Mitglieder der IG Druck und Papier dreizehn Wochen lang; im Mai begannen die Beschäftigten in den IG-Metall-Bezirken Nordbaden/Nordwürttemberg ebenfalls mit mehrwöchigen Arbeitsniederlegungen; die Unternehmen reagierten mit Aussperrungen. Beide Arbeitskämkpfe waren schlussendlich erfolgreich.