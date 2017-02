Ich lese und unterstütze seemoz,

weil ich wissen möchte, was in Konstanz so läuft, wohin sich die Stadt entwickelt und was gerade diskutiert wird. Ich habe Mitte der 1970er Jahre an der Konstanzer Universität studiert und bin froh, dass mir seemoz einen kritischen Blick auf die Stadt verschafft. Wer sich nur über den Südkurier informiert, dem entgeht doch einiges. seemoz bringt auch immer wieder Themen zur Sprache, die auch außerhalb des örtlichen Tellerrands von Wichtigkeit sind. Auch der Blick in kulturelle Nischen, den das widerborstige Magazin pflegt, gefällt mir. Und: Schön, dass denen, die glauben, die Stadt gehöre alleine ihnen, seemoz etwas entgegen stellt.

Berthold Honeker, Tuttlingen

Programmplaner www.tuttlingerhallen.de