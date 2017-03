Ich lese seemoz, weil …

… ich als ehemaliger Konstanzer auch im bayrischen Exil informiert sein möchte, was am Bodensee passiert. seemoz ist der gedruckten Konkurrenz vom Monopolblatt sowohl in der Haltung als auch im Engagement weit voraus. Kritische, regionale Berichterstattung ist wohl auch 2017 notwendiger denn je, zudem der „Südkurier“ nach einer liberaleren Phase in den 90er Jahren inzwischen – so scheint mir – wieder an seine eigenen erzkonservativen 70er und 80er andockt.

Thomas Bohnet, München.

Konzertveranstalter und DJ, le-tour.net