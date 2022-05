Mit Abgeordneten über den Ukraine-Krieg diskutieren

Abgeordnete und kommunalpolitisch Engagierte stehen am kommenden Dienstag, 24. Mai, um 18 Uhr auf dem Konstanzer Münsterplatz für einen offenen Austausch zur Situation in der Ukraine zur Verfügung. Wer schon immer wissen wollte, was Abgeordnete vor Ort über den Ukraine-Krieg denken, wird aufgeklärt.

Mit dabei sind die drei Konstanzer Bundestagsabgeordneten Lina Seitzl MdB (SPD), Ann-Veruschka Jurisch (FDP) und Andreas Jung MdB (CDU), die Konstanzer Gemeinderätin Gisela Kusche (FGL) und Prof. Dr. Franz Segbers (Die Linke) sowie weitere Aktive der veranstaltenden Organisationen.

Sie stehen bereit, um mit Ukrainerinnen und Ukrainern sowie Bürgerinnen und Bürgern über den Krieg in der Ukraine und die Folgen für Europa sowie für die Kommunen zu diskutieren.Hierzu wird auch eine Vertretung des Krisenstabs der Stadt Konstanz teilnehmen. Um Raum für möglichst viel Begegnungen zu geben, werden keine Reden gehalten, vielmehr soll nach einer kurzen Begrüßung an Stehtischen der Austausch zwischen den Menschen im Vordergrund stehen.

Für die Veranstaltung zeichnet ein Aktionsbündnis aus den Lokalgruppen der im Gemeinderat vertretenen Parteien sowie Organisationen wie Amnesty International, Café Mondial und dasKonstanzer Stadttheater verantwortlich. Sie haben seit Beginn des Krieges regelmäßigKundgebungen und Mahnwachen zum Gedenken an die Kriegsopfer abgehalten. Mit dem Diskussionsdienstag will man nun ein neues Konzept verfolgen und hofft, das sich möglichst viele Interessierte zum Austausch treffen werden.

Wann? Dienstag, 24.5.2022, 18 Uhr

Wo? Münsterplatz, Konstanz

Text: Medienmitteilung

Bild: H. Reile