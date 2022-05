Auch die Konstanzer Kommunalpolitik braucht mehr Frauen

Im Konstanzer Gemeinderat sitzen 40 Menschen, 14 von ihnen, also 35 Prozent, sind Frauen. Zuwenig, finden die Rätinnen Christiane Kreitmeier (FGL), Soteria Fuchs (FGL), Zahide Sarikas (SPD) und Christine Finke (JFK). Sie stehen hinter einer Initiative, die sich dafür einsetzt, mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu interessieren. Hier ihr gemeinsamer Aufruf.

Hast du Lust, dich politisch einzubringen oder überlegst, ob das etwas für dich wäre? Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, denn Konstanz ist als eine von zehn Kommunen für ein Projekt ausgewählt worden, bei dem es darum geht, Frauen in die Kommunalpolitik zu bringen und zu fördern.

Wir suchen ganz konkret Frauen – egal welchen Alters -, die entweder als Mentorin tätig sein möchten oder Lust haben, selbst in der Politik mitzumischen. Für diejenigen, die sich als Mentorin bewerben wollen, ist natürlich Erfahrung in der Kommunalpolitik Voraussetzung, aber für alle anderen gilt: come as you are, und schau dir’s mal an!

(Dafür eignen sich übrigens auch gut die jeden Montag im Gebäude am Fischmarkt 2 stattfindenden Sitzungen aller Fraktionen. Reinschnuppern ist ausdrücklich erwünscht, die meisten dieser Sitzungen sind öffentlich und die Fraktionen freuen sich über Interesse. Uhrzeiten unterschiedlich, die Fraktionen starten damit zwischen 16 und 19 Uhr.)

Hier in Konstanz haben sich die Stadträtinnen Christine Finke (JFK) , Soteria Fuchs (FGL), Christiane Kreitmeier (FGL) und Zahide Sarikas (SPD) zusammengetan, um das vom Familienministerium geförderte Aktionsprogramm „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik!“ zu unterstützen. Ihr könnt uns gerne ansprechen, falls Ihr Fragen dazu habt, was genau auf euch zukommt, falls Ihr mitmachen wollt – ebenso wie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Julika Funk, die Teil der Steuerungsgruppe vor Ort ist.

Bewerbungsfrist ist bis Ende Mai, dann geht’s los mit einem Matching durch den Träger des Programms, die eaf Berlin, damit jede Mentee eine passende Mentorin findet. Auch Männer dürfen sich gerne als Mentoren bewerben, wenn ihnen die Präsenz von Frauen in der Politik ein Anliegen ist!

Es wird diverse interessante Veranstaltungen im Rahmen des Programms geben, online wie auch hier vor Ort, unter anderem eine Demokratiewerkstatt und Vernetzungstreffen.

Gebt euch einen Ruck, schaut euch die Webseite zum Programm an, und wir freuen uns auf euch – denn Demokratie lebt vom Mitmachen. Und was auch unbedingt gesagt werden muss: Kommunalpolitik macht Spaß!

Hier geht’s zur Bewerbung als Mentee

Hier geht’s zur Bewerbung als Mentorin

Alternativ mailt an: Julika.Funk@konstanz.de

Link zum Aktionsprogramm Kommune bei der eaf

P.S.: Im Moment haben wir noch sehr wenige MentorInnen. Der Aufruf gilt auch ausdrücklich kommunalpolitisch Aktiven, die in der Vergangenheit ein Mandat innehatten.

Text: Christine Finke

Bild: H. Reile