Zum ersten Mal: Demokratiekonferenz in Radolfzell

Seit Mai 2015 treten vermehrt rechts­extremistische Gruppen mit verschiedenen Aktivitäten, Flugblättern und Aufklebern rassistischen Inhalts in Radolfzell auf. Sie sorgen für Unruhe, Verärgerung, Ver­un­sicherung. Mehrfach kam es zu Demon­strationen und Protesten am Kriegerdenkmal, Luisenplatz. Als Gegenbewegung entstand das „Bürgerbündnis Radolfzell für Demokratie “ (BRD). Jetzt soll ein Begleitausschuss (Foto) gemeinsam mit Bürgern und Bürgerinnen ein Handlungskonzept entwickeln.

Seit Mitte 2017 besteht die lokale Partnerschaft für Demokratie. Sie soll helfen, die bereits bestehende Vielfalt und das bürgerschaftliche Engagement in Radolfzell sichtbarer und vor allem auch funktionstüchtiger zu machen. Durch aktive Vernetzungen lokaler Gruppen und Vereine wird das demokratische Miteinander bunter. Ideen und Projekte, die sich gegen Rechtsradikalismus und Menschenfeindlichkeit, Gewalt und Ausgrenzung wenden, werden finanziell unterstützt.

Dafür wurde bei der Stadt eigens ein Amt eingerichtet und eine Fach- und Koordinierungsstelle bei der Volkshochschule besetzt. Beide Stellen werden Antragsteller beraten und mit Mitteln des Bundes unterstützen. Geplant sind bereits eine interaktive Bildungsreihe, Angebote von Antirassismus-Projekten an Schulen und in Sportvereinen. Nun ist man auf der Suche nach neuen Projektideen für eine möglichst breite Verankerung des Demokratiegedankens in der Gesellschaft. Auf der jährlichen Demokratiekonferenz können Ideen und Vorstellungen eingebracht und weitergesponnen werden.

Für die Beteiligung von Jugendlichen sieht das Bundesprogramm einen eigenen Fonds zur Förderung von demokratiebildenden Projekten vor. Dieser wird dem Jugendgemeinderat angegliedert. Für Bürgerprojekte gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit oder andere menschenfeindliche Bestrebungen wird die Stadt 35 000 € für das Jahr 2018 für den Aktiv- und Initiativfonds beantragen. Über die Fördermöglichkeiten für Projektträger informiert Randi von Stechow bei der Koordinierungs- und Fachstelle, die bei der Volkshochschule Landkreis Konstanz in Radolfzell angegliedert ist. Kleinstprojekte mit gleichem Inhalt können noch dieses Jahr unbürokratisch bis zu 500 € gefördert werden.

Die Ausarbeitung und Verfeinerung des Radolfzeller Handlungskonzeptes soll von einem breiten Spektrum aus interessierten Bürgerinnen und Bürger auf der ersten Demokratiekonferenz am 9.11. vorgenommen werden. Das Konzept wird später im Gemeinderat verabschiedet. Insgesamt handelt es sich um einen längeren Prozess von mindestens drei Jahren Dauer. Aktuelle Änderungen und Anpassungen werden jährlich in der Demokratiekonferenz eingefügt und weiterentwickelt.

Zur Fortschreibung der Inhalte für das Gelingen der Partnerschaft in Radolfzell wurde ein Begleitausschuss gewählt, der aus den wichtigsten Teilnehmerkreisen zusammengesetzt ist. Der Begleitausschuss entscheidet auch über die Verteilung der finanziellen Mittel aus dem Fonds.

Demokratiekonferenz im Zunfthaus am 9. November von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Die Konferenz ist öffentlich, eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht notwendig. Die Moderation der Veranstaltung hat die Firma translake übernommen. Anmeldung: sabine.gruenfelder@radolfzell.de.

MM/hpk (Foto: Hanna Kasper, translake)

Das Foto zeigt vorne von links:

Norbert Schaible, Geschäftsführender Rektor;

Evelyn Lustig, Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement;

Sabine Grünfelder, federführendes Amt Stadt Radolfzell;

Randi von Stechow, Koordinierungs-und Fachstelle „Demokratie leben!“;

Monika Laule, Bürgermeisterin Stadt Radolfzell (BRD);

Nicola Ferling, Geschäftsführerin VHS Landkreis Konstanz.

hinten von links:

Katharina Gätjens, Seniorenrat der Stadt Radolfzell;

Eva-Maria Beller, Abteilungsleiterin Stadtjugendpflege;

Daniela Löchle, Mitglied im Präventionsrat der Stadt Radolfzell und Gesamtelternvertreterin (BRD)

Nina Breimaier, Vorsitzende Präventionsrat der Stadt Radolfzell (BRD);

Xaver Müller, Seniorenrat der Stadt Radolfzell;

Maria Fülberth, Mitglied im Präventionsrat der Stadt Radolfzell (BRD).