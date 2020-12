Wer verdient an den sogenannten Querdenkern?

Bei der Demo der Corona-LeugnerInnen am 3. und 4. Oktober in Konstanz bettelte vor allem der Konstanzer Gerhald „Gerry“ Mayr um Geld. seemoz wollte anschließend von den Organisatoren wissen, wieviel Kohle zusammenkam und wer davon profitiert. Auf eine Antwort warten wir bis heute vergeblich. Die Vermutung, dass sich hier einige finanziell an ihren naiven MitläuferInnen bereichern, wird nun faktenreich belegt. Wer mehr wissen will, wird über diesen Link (hoffentlich) schlauer: www.querschenken.company. Viel Vergnügen. red