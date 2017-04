Was sagt uns Bürgern das Klimaschutzkonzept?

Im Rahmen der dieses Jahr zum siebten Mal stattfindenden Veranstaltungsreihe ENERGIEVISIONEN findet am 25. April ab 19:30 ein Diskussionsabend zum neuen Konstanzer Klimaschutzkonzept statt. Das im Dezember vom Gemeinderat einstimmig verabschiedete Papier sieht die Halbierung aller Treibhausgas-Emissionen aus der Energieerzeugung bis 2030 vor. Doch was bedeutet das eigentlich für unseren Lebensstil und wie können Politik und Bürgerschaft gemeinsam aktiv werden, um diese große Transformation anzupacken?

Auf Einladung des Energievisonen Initiators Karl Ulrich Schaible stellen Oberbürgermeister Uli Buchardt, Simon Neitzel, Gründer des Bodensee-Nachhaltigkeitsnetzwerkes wirundjetzt, Sarina Gisa, Psycholinguistin und Potentialentfaltungscoach, sowie Felix Müller von der Initiative Klimastadt Konstanz ihre Ideen für ein enkeltaugliches Konstanz und mehr Bürgerbeteiligung beim Klimaschutz vor. Anschließend sollen diese Themen gemeinsam und mit dem Publikum vertieft werden.

Neben der Frage der Bürgerbeteiligung sieht Schaible aber auch die Stadt in der Pflicht, das Klimaschutzkonzept nun rasch umzusetzen und mit gutem Beispiel beim Klimaschutz voranzugehen. Denn „Klimaschutz muss in Konstanz endlich zur Chefsache werden“ ist er überzeugt, „bei allen Maßnahmen und Projekten der Stadt muss die Frage der Klimafestigkeit und Generationengerechtigkeit ab sofort mit berücksichtigt werden, um das in Paris vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, noch irgendwie zu erreichen“.

Je schneller man dabei vorankomme, desto kleiner sei der „Klimarucksack“, den wir unseren Kindern mitgeben. Denn die müssten in den kommenden Jahrzehnten immer mehr von unseren heute ausgestoßenen Treibhausgasen wieder aus der Atmosphäre entfernen. Die Technologien dazu seien jedoch noch nicht einmal erfunden.

Fragen zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Konstanz können am Abend direkt gestellt oder per email an: info@klimastadt-konstanz.de geschickt werden.

MM

Dienstag, 25. April; 19:30 Uhr; Hotel Graf Zeppelin, St. Stephansplatz 15, Eintritt frei.