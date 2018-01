Warnstreiks in der Region

Gestern streikten die Metall-Beschäftigten in Friedrichshafen, in Wangen und Aulendorf – heute ist die andere Seeseite dran. Die IG Metall mobilisiert ihre Mitglieder zum Warnstreik.

Nachdem die Arbeitgeber sich nach zwei Verhandlungen am Verhandlungstisch nicht bewegen, bewegen sich nun die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall Singen ruft deshalb für Mittwoch, 10. Januar, die Beschäftigten von Georg Fischer, Constellium, 3A Composites und Amcor Flexibles zum Warnstreik auf.

Die Beschäftigten bei Georg Fischer treffen sich um 12 Uhr am Drehkreuz Süd zu einer Kundgebung. Die Beschäftigten des Alugeländes starten um 11:30 mit einem Demozug durch das Werksgelände zum Haupteingang, wo um 12 Uhr eine Kundgebung stattfindet.

„Bisher lehnen die Arbeitgeber unsere Forderungen zur Arbeitszeit kategorisch ab und bieten Magerkost statt anständiger Entgelterhöhungen. Sollten sich die Arbeitgeber auch am Donnerstag in der dritten Verhandlungsrunde nicht auf uns zu bewegen, werden wir die Warnstreikaktivitäten weiter steigern.“, so Raoul Ulbrich, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Singen.

Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifverhandlung sechs Prozent mehr Lohn und die Möglichkeit für Eltern und pflegende Angehörige, ihre Arbeitszeit vorübergehend zu reduzieren. Die Arbeitgeber bieten bislang zwei Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 200 Euro. Eine vorübergehende Senkung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden für einzelne Beschäftigte lehnen sie ab.

