„Wärme für alle“

„Sicherer Hafen Baden-Württemberg“ heißt eine Kampagne, die Flüchtlingsinitiativen im Südwest-Bundesland im Oktober ins Leben gerufen haben. Am morgigen Samstag, 21.11., rufen sie zu einem ersten landesweiten Aktionstag auf, in dessen Mittelpunkt corona-konforme Social Media-Aktionen und eine neu gestartete Petition stehen. Aktionen finden in zahlreichen Städten Baden-Württembergs statt – auch in Konstanz werden Seebrücke-AktivistInnen auf die Straße gehen.

„Anlass für den Aktionstag“, schreiben die hiesigen OrganisatorInnen von der Konstanzer Seebrücke in einer Medienmitteilung, „ist die für unser Bündnis weiterhin absolut inakzeptable Situation geflüchteter Menschen an Europas Außengrenze. Ines Fischer von den Seebrücke Baden-Württemberg weiß: ‚Nicht nur auf den griechischen Inseln harren Menschen in grausamen nicht winterfesten Lagern aus, sondern auch auf dem gesamten Balkan oder in Libyen. Neben der Mittelmeerroute, die Menschen nehmen um aus den libyschen Folterlagern zu fliehen, scheint sich gerade die Route über den Atlantik in Richtung kanarischer Inseln zu etablieren – leider oft auch tödlich.‘

Seán McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, der die Kampagne zusammen mit den Seebrücken koordiniert, fordert deshalb: ‚Die Landesregierung ist weiterhin in der Pflicht zu handeln, und darf diese Politik des Wegschauens nicht akzeptieren. Seehofers Nein zur Aufnahme, muss durch Politiker*innen der unteren Ebene gekippt werden, damit die Menschen endlich human behandelt werden. Wer jetzt nichts sagt, macht sich an den Verbrechen an Europas Außengrenzen mitschuldig.‘

Unterschreibt und teilt gerne unsere Petition. Als Gruppe, Initiative, Verein oder Gemeinde könnt Ihr gerne auch unseren offenen Brief unterzeichnen. Schreibt dafür an bw@seebruecke.org. Die bisherigen Unterzeichner und weitere Infos zur Kampagne findet Ihr auf der Website: https://www.sichererhafen-baden-wuerttemberg.com. Aktuelles erfahrt Ihr über unsere Social Media Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter.

In Konstanz werden wir am Samstag ab 14 Uhr eine Box mit orangenen Mützen und Papierschiffchen am Karl Steuer Brunnen platzieren. Dort können Ihr euch bedienen: nehmt eine Mütze, setzt diese auf und macht Fotos damit. Wenn Ihr euch selbst nicht fotografieren möchten, passt auch ein Bild nur von einer Mütze. Postet die Bilder auf Social Media mit den Hashtags #SichererHafenBW, #BWHatPlatz, #BWNimmtAuf, #WärmeFürAlle und verlinken die Seebrücke Konstanz und/oder Sicherer Hafen Baden-Württemberg. Alternativ kann auch ein Bild an uns konstanz@seebruecke.org gesendet werden.

Wir selber werden am Samstag mit der einen oder anderen kleineren Aktion die Stadt ‚verschönern‘ – also haltet die Augen auf.

Wir bitten Euch aufgrund von Corona vorsichtig zu sein: tragt bitte eine Maske, haltet Abstand und passt aufeinander auf.

Auch andere online und StayAtHome-Partizipationsmöglichkeiten sind denkbar, um der Kampagne Nachdruck zu verleihen. Ideen hierzu finden sich auf den Social Media Kanälen der Kampagne.“

MM/red (Bild: Seebrücke Konstanz)