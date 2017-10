Top Ten im September

Nicht der Wahlkampf, sondern zwei kommunale Themen dominierten im Vormonat die seemoz-Schlagzeilen: „Bodenseeforum“ in allen Schattierungen und der Zoff um das„Pflegeheim Zoffingen“ interessierten mehr als das auch in unserer Breiten dröge Wahl-Geplänkel. Und nur ein anderes Thema schaffte es zusätzlich in die Hitliste – das aber hatte auch mit Lokalpolitik zu tun.

Platz 1: „Teure Ratssitzung im Bodenseeforum“

Fast 11 000 Euronen für einen Betriebsausflug ins BoFo. Das brachte nicht nur die Redaktion, sondern auch die meisten unserer LeserInnen auf die Palme. Zum Beitrag …

Platz 2: „Bodenseeforum: Burchardt entdeckt Meinungsfreiheit“

Die leere Drohung eines Oberbürgermeisters und sein später, halbherziger Rückzieher drehte sich einmal mehr um die Fehlinvestition, die „mit einem Blick auf den See“ für sich wirbt. Zum Beitrag …

Platz 3: „Mehrheit für Pflegeheim Zoffingen zeichnet sich ab“

Als der Zoff um Zoffingen in die heiße Phase ging, als die Entscheidung noch nicht feststand, klickten viele Hunderte diesen Artikel an – und hofften vergebens. Zum Beitrag …

Platz 4: „Ein Südkurier-Forum, das erstmals ein Forum war“

Der erste Wahlkampf-Bericht schaffte es gerade mal ins obere Mittelfeld unserer Hitliste. Und das auch nur, weil das Event einen festen Platz im vierjährigen Wahlkampf-Kalender hat. Zum Beitrag …

Platz 5: „Bofo: Klassischer Fall von Quersubventionierung“

Die Empörung über diese Finanzspritze ist riesengroß – nur, die bürgerlichen Fraktionen im Konstanzer Gemeinderat kümmert das herzlich wenig. Zum Beitrag …

Platz 6: „CDU-Jung interessiert sich nicht für Mieter“

Wenn schon Wahlkampf, dann berichteten wir eher über die Versäumnisse der Kandidaten. Wie in diesem Fall. Doch am Wahlergebnis hat das nichts geändert. Zum Beitrag …

Platz 7: „Tanzt Schwaebsch den Gauland-Weidel-Walzer?“

Seltener kam die AfD auf seemoz vor. Und das ist auch gut so. Nur die Verdrehungen des örtlichen AfD-Kandidaten waren uns eine Warnung wert. Zum Beitrag …

Platz 8: „Zoffingen, letzter Akt“

Trotz des eindeutigen Votums im Gemeinderat gibt sich die BI ‚Zukunft Zoffingen‘ nicht geschlagen. Sie wird weiter kämpfen und für Diskussionsstoff sorgen. Zum Beitrag …

Platz 9: „Auch Schmeding mag keine Hausbesetzer“

Der Bundestagskandidat der Grünen hängte sich in diesem Beitrag weit aus dem Fenster, doch am Wahlergebnis konnte das nichts mehr ändern. Zum Beitrag …

Platz 10: „Einflüsterungen gibt es immer wieder“

Ein Stadtrat gibt sein Mandat im Gemeinderat ab und erinnert sich an manche Gespräche, die nicht immer nur lustig waren. Zum Beitrag …

Renner auf Facebook „Teure Ratssitzung im Bodenseeforum“ belegt auch auf Facebook den ersten Platz. Auf Platz zwei folgt in gehörigem Abstand mit „Ein Horst aus Gold“ unser Bericht über das Crowdfunding des Kreuzlinger Konzertlokals. Der dritte Platz gehört dann mit „Bodenseeforum: Burchardt entdeckt Meinungsfreiheit“ wieder der Lokalpolitik.

hpk