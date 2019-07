Tierschützer und „Tierschützer“

Vergangenen Samstag fand der weltweit erste grenzüberschreitende Animal Pride Day statt, um für die Rechte aller Tiere zu demonstrieren. Unterstützt wurde die Aktion von rund 30 Tierrechtsorganisationen aus Italien, der Schweiz und Deutschland. Ein bunter Demozug bewegte sich von Kreuzlingen aus an die Konstanzer Marktstätte und dann zum Palmenhauspark. Dort kam es dann zum Eklat.

Die beteiligten Tierrechtsinitiativen konnten sich am Palmenhauspark vorstellen und für ihre jeweiligen Ziele werben. Es war ein großes Fest mit kulturellen Aufführungen, diversen Reden und man fühlte sich verbunden in der Absicht, „für die Würde aller Tiere einzutreten“, wie es die Veranstalter schon im Vorfeld formulierten.

Die fröhliche Stimmung erfuhr aber einen plötzlichen Bruch, als AktivistInnen aus der antifaschistischen Bewegung auftauchten und ein Flugblatt verteilten, in dem sie über den eidgenössischen „Verein gegen Tierfabriken“ (VgT) informierten, der ebenfalls vor Ort war. Der VgT und dessen Kopf Erwin Kessler hat in den vergangenen Jahren immer wieder durch spektakuläre Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Kessler sieht sich aber regelmäßig mit dem Vorwurf konfrontiert, antisemitische Äußerungen von sich gegeben zu haben. Dagegen klagt er in der Regel – mit unterschiedlichem Erfolg. Der Antisemitismus-Vorwurf war auch wesentlicher Inhalt des Flugblatts; hier der Wortlaut:

Mit Antisemitismus gegen Tierleid?

Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN steht in der Kritik: Vereinsgründer Erwin Kessler verbreitet seit Jahren strittige Aussagen über Juden, die in der Vergangenheit zu zahlreichen Diskussionen, Anzeigen und Gerichtsverhandlungen geführt haben. Kessler selbst bestreitet, Antisemit zu sein. Was ist dran an den Vorwürfen?

Kritik an Tierquälerei ist wichtig. Und auch Religionsgemeinschaften dürfen vor Kritik nicht geschützt sein. So ist es auch legitim, dass der von Erwin Kessler gegründete Verein gegen Tierfabriken Kritik an der Praxis des Schächtens übt, mit der gläubige Juden Tiere nach religiöser Vorschrift schlachten. Kesslers Kritik am Judentum hört hier aber nicht auf, sondern nimmt auch einige bedenklichere Formen an:

1. Kessler behauptet, Juden seien selbst schuld am Antisemitismus

Antisemitismus habe es in der Schweiz nicht gegeben, heißt es auf Kesslers Website – bis sich „gewisse jüdische Kreise (…) Sonderrechte“ [1] verschafft hätten. „Regierung, Gerichte und Universitäten“ ließen sich „von jüdischen Kreisen erpressen und rnanipulieren“- eine Behauptung, die nicht nur Juden unterstellt, sie hätten den ihnen entgegenschlagenden Hass verdient, sondern auch mit der Verschwörungstheorie eines jüdischen gelenkten Staatsapparates arbeitet.

2. Kessler behauptet, Juden würden Justiz und Gesetzgebung beeinflussen

Bei bestimmten Gerichtsprozessen komme es „nicht darauf an, WAS gesagt wird, sondern WER etwas sagt und ob dies gewissen politischen, hauptsächlich linken und jüdischen Kreisen passt“, behauptet Kessler. [2] Sogar auf die Gesetzgebung hätten Juden einen unheilvollen Einfluss: Das „Antirassismus-Gesetz“ (…) wurde offensichtlich von langer Hand vorbereitet, umjegliche Kritik an Juden zu unterdrücken.“ Die Behauptung, Juden würden die Politik manipulieren, war eine verbreitete Propagandalüge der Nationalsozialisten.

3. Kessler verteidigt Holocaustleugner

Die Neue Zürcher Zeitung berichtet von der Feststellung des Bundesgerichtshofs, dass Erwin Kessler „Kontakte zu Revisionisten hatte: Dem Holocaustleugner Jürgen Graf habe Kessler auf der Homepage des von ihm präsidierten ,Vereins gegen Tierfabriken‘ (VgT) eine Plattform geboten. Kontakte bestanden auch zum Revisionisten Ernst lndlekofer und zum Skinhead Michael Lüthi.“ [3] Jürgen Graf wurde wegen Büchern, in denen er den Holocaust leugnet, zu einer Haftstrafe gegen Volksverhetzung verurteilt. Kessler nimmt Graf in diesem Zusammenhang in Schutz: Graf habe „Einzelheiten der offiziellen Geschichtsschreibung mit sachlichen Argumenten kritisiert“ und sei, da er vor Antritt seiner Haftstrafe wegen Volksverhetzung nach Russland flüchtete, „ein politischer Flüchtling“. [4]

4. Kessler behauptet, seine Kritiker seien Juden und die Presse erzähle jüdische Lügen

Kessler bezeichnet einige seiner Kritiker als „verdeckte Juden“ [5] und unterstellt sogar ganzen Verlagshâusern wie dem Riniger Verlag oder dem Artemis Verlag, sie seien „jüdisch“ [6] oder „jüdisch beeinflusst“ [7]. Die Gratis-Zeitung Metropol bezeichnet er als „verlogenes Judenblatt“ [8], das „verlogene, jüdisch orientierte Desinformation“ betreibe – Behauptungen, die stark an die nationalsozialistische Verschwörungstheorie der „jüdischen Lügenpresse“ erinnern.