Terre des femmes zeigt Flagge: Nein zu Gewalt an Frauen!

Wie in jedem Jahr beteiligt sich auch die Konstanzer Städtegruppe der Frauenrechtsorganisation Terre des femmes e.V. an einer Fahnenaktion: Weltweit, auch in Deutschland und in Konstanz, werden am kommenden Montag, 25. November, große Fahnen mit dem Slogan „Frei leben ohne Gewalt“ an öffentlichen Gebäuden und Bauwerken der Stadt hängen.

Anlass der Aktion ist der weltweit begangene Tag „NEIN zu Gewalt an Frauen“. In Konstanz zeigen die Frauenrechtlerinnen zum Beispiel am Alten Rathaus in der Kanzleistraße, am Brückenkopf der Alten Rheinbrücke, an den Gebäuden von vhs und K 9, am Landratsamt und am Neuwerk in der Oberlohnstraße Flagge.

Der Gedenktag erinnert an die drei Schwestern Mirabal, die am 25. November 1960 nach monatelanger Folter in der Dominikanischen Republik wegen ihres Widerstandes gegen den Diktator Trujillo ermordet wurden. Der Mut dieser drei Frauen gilt als Symbol für alle Frauen weltweit, gegen Unrecht und für ein selbstbestimmtes Leben in Feiheit und Würde einzutreten.

MM/red (Bild: Terre des femmes)



Weitere Infos: www.frauenrechte.de