Studientage 2023 der HTWG und der Universität

Vom 7. bis 9. März finden an der HTWG Konstanz und der Universität Konstanz erneut die Studientage statt. Alle Studieninteressierten können sich an diesen Tagen vor Ort oder virtuell über die Studienmöglichkeiten in Konstanz informieren.

Am 7. und 8. März sind Studieninteressierte auf den Campus der HTWG eingeladen, um Fakultäten, Studiengänge und das Studieren an der HTWG kennenzulernen. Das Programm ist an beiden Tagen vormittags und nachmittags identisch, sodass ein Wechsel zwischen Studiengängen oder zur Universität leicht möglich ist, ohne Informationen zu versäumen. Zum Besuch des Präsenzprogramms ist eine Anmeldung nötig (htwg-konstanz.de/studientage). Am 9. März findet das Informationsprogramm zum großen Teil nochmals, jedoch rein online, statt. „Damit möchten wir auch Interessierten, die die Anreise nach Konstanz nicht leisten können oder möchten, die Möglichkeit zur Orientierung geben“, erläutert Alina Wolf von der Zentralen Studienberatung der HTWG. Die Gäste der Studientage können sowohl in Präsenz als auch während der Online-Teilnahme ihre individuellen Fragen stellen.

Online-Live-Programm an der Universität Konstanz

Die Universität lädt am 9. März zu einem reinen Online-Programm mit insgesamt 21 Live-Veranstaltungen ein, bestehend aus Studiengangsvorstellungen mit anschließender Fragerunde. Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Programm sind für Studieninteressierte unter uni.kn/studientage verfügbar. Bereits am 7. und 8. März findet an der Universität ferner ein Programm vor Ort auf dem Campus statt, das jedoch bereits ausgebucht ist. Schüler*innen, die nicht an den Live-Sessions der Online-Studientage teilnehmen können und sich zu einem späteren Zeitpunkt individuell beraten lassen möchten, steht der Service der Zentralen Studienberatung der Universität Konstanz unter uni.kn/zsb bzw. der HTWG unter htwg-konstanz.de/zsb zur Verfügung.

Die Studientage in Konstanz

Die Studientage richten sich grundsätzlich an all diejenigen, die die HTWG Konstanz und Universität Konstanz sowie die jeweiligen Bachelorstudiengänge kennenlernen möchten. Das Informationsangebot beider Hochschulen umfasst alle grundständigen Studiengänge (Bachelorstudiengänge).

Dabei stellt die HTWG unter anderem den neuen internationalen Studiengang „Sustainable Engineering and Future Technologies“ vor, der zum Wintersemester 2023/24 starten wird. An der Universität Konstanz wird zudem über Studienmöglichkeiten in der Rechtswissenschaft („Jura-Studium“) informiert. Auch zum Lehramtsstudium für Gymnasien und zur Wirtschaftspädagogik wird es jeweils einen eigenen Online-Live-Vortrag geben. Darüber hinaus können Studieninteressierte durch ein vielfältiges digitales Angebot das Studium an der Universität Konstanz schon vorab entdecken – durch Podcasts, Online-Vorträge, Vorlesungsmitschnitte und Quizze zu Themen rund ums Studium unter uni.kn/digitale-studieninformation.

Übersicht:

Am 7. und 8. März 2022 finden die Präsenz-Studientage an der Universität Konstanz und der HTWG Konstanz statt. Am 9. März wird virtuell über Studienmöglichkeiten an der Universität und der HTWG informiert.

Neben der Vorstellung einzelner Studiengänge werden Themen wie Berufsperspektiven, Studienfinanzierung, Stipendien und Auslandsaufenthalte während des Studiums behandelt.

Mehr Informationen zu den Studientagen an der Universität Konstanz unter uni.kn/studientage; für die Studientage an der HTWG unter htwg-konstanz.de/studientage.

Unabhängig von den Studientagen gibt es die Möglichkeit einer persönlichen und individuellen Studienberatung. An der HTWG Konstanz Terminvereinbarung per E-Mail: zsb@htwg-konstanz.de, an der Universität Konstanz: termin.zsb@uni.kn.

Text: MM, Bild: Universität Konstanz