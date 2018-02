Stolpersteine für die Thälmanns

Am 20. Februar werden in Singen sieben weitere Stolpersteine verlegt – darunter drei für Ernst, Rosa und Irma Thälmann. Denn was nur wenige wussten: Die Frau des einst mächtigen KPD-Vorsitzenden, der bereits 1933 verhaftet und 1944 in Buchenwald ermordet wurde, lebte lange Zeit mit ihrer Tochter in der Rielasingerstraße in Singen, wurden später aber auch in Ravensbrück inhaftiert, beide konnten aber befreit werden.

Obwohl Ernst Thälmann wohl nur selten zum Besuch nach Singen kam, verlegt der Kölner Künstler Gunter Demnig, Initiator und bis heute Macher der europaweiten Stolperstein-Initiative, einen Stein auch für ihn in der Rielasingerstarße. „Denn“, so Demnig, „Ernst gehört zu seiner Familie und deshalb gebührt ihm ein Stolperstein am letzten Wohnort der Familie“. Rosa Thälmann übrigens ging mit ihrer Tochter Irma, verheiratete Vester, nach der Befreiung in die DDR, wurde dort Mitglied der Volkskammer und verstarb 1962 in Berlin, Irma, auch sie SED-Funktionärin, starb im Jahre 2000, 81jährig.

Der Programm-Ablauf

Die Verlegung am 20. Februar beginnt ansonsten um 13 Uhr in der Görresstr. 4 mit einem Stolperstein für Julius Bader und endet gegen 14.00 Uhr in der Rielasinger Str. 180 mit der Verlegung von Steinen für Ernst und Rosa Thälmann und Irma Vester.

13 Uhr: Offizielle Übergabe der Stolpersteine an die Stadt Singen und der Görrestrasse 4

13.30 Uhr: Stolpersteinverlegung Am Posthalterwälde 55

13.45 Uhr: Scheffelstrasse 15

14.00 Uhr: Rielasingerstrasse 180 für Ernst, Rosa und Irma Thälmann

Gegen 15 Uhr: Imbiss im Siedlerheim

Eventuell abends: Abendessen gegen 18.30 im La Pasta (Sternen) Schwarzwaldstrasse in Singen mit den Gästen. Die Enkeltochter der Thälmanns, Vertreter der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte sowie der Gedenkstätte Ziegenhals kommen nach Singen.

Anlässlich der Verlegung zeigt die Singener Stolperstein-Initiative am 21. Februar ab 19.30 Uhr im Ratssaal den ausgezeichneten Film „Die Frauen von Ravensbrück“ mit anschließendem Gespräch mit der Regisseurin und Autorin Loretta Walz.

MM/hpk