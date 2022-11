Stefan Frommherz: Sein letzter Flohmarkt

Nach der Trauerfeier, der Beerdigung und der Abschiedsparty folgt nun der letzte Akt: Freund:innen des im Juli verstorbenen Konstanzer Aktivisten haben in den letzten Wochen Stefans Büro in der Dammgasse aufgeräumt – und dabei zahlreiche nützliche, wiederverwertbare und zum Teil sogar wertvolle Gegenstände entdeckt. Diese werden am Samstag im Rahmen eines Flohmarkts angeboten.

Stefan Frommherz war nicht nur ein umtriebiges Mitglied der linken Konstanzer Szene, engagierter Gewerkschafter und Initiator zahlreicher Projekte. Er war – soweit es seine Zeit zuließ – auch Logistiker. Er fuhr (mit Kollegen) Zeitschriften aus, organisierte Umzüge, entrümpelte Wohnungen – und bestückte mit den Büchern, die er dabei fand, seinen Stand auf den Buchmärkten auf dem Münsterplatz. Aber nicht nur Bücher wollte und konnte er nicht wegwerfen. Und so lagerte er vieles in seinem großen Büro.

Da dieses Büro nun geräumt wird, suchen Stefans Freund:innen Interessierte, die diese Hinterlassenschaften gegen eine angemessene Spende abnehmen – und laden zu Stefans letztem Flohmarkt ein. Ort: Dammgasse 8, Konstanz. Zeit: Samstag, 19. November, 11–17 Uhr. Sollte die Haustür zu sein: bitte bei „Libero-Umzüge“ klingeln.

Das gesammelte Geld kommt der Vermieterin zugute, die seit Monaten auf Miete und Nebenkosten verzichtet und überhaupt Stefan wie seine Kolleg:innen stets zuvorkommend behandelt(e).

Zu den angebotenen Gegenständen gehören unter anderem,

Sehr viele Bücher aller möglicher Kategorien (Politik, Romane, Krimis, Kochbücher …)

Schallplatten

Holzregale (darunter sehr hohe und breite)

Stühle, Bürotisch, Schreibtisch

Büromaterial

Registerschrank

Kopierer/Drucker

Elektroteile, Werkzeug

Staffelei

Kunstgemälde und Bilderrahmen

Luftreiniger, Ventilator

Herdplatte, Gläser

Lichtstrahler

Schlafsofa

mobiles Kinderbett … und vieles mehr

Text: pw / Bilder: Anna Blank